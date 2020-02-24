【東京奧運．劍擊】張小倫用從前寫今天　奧運是認命與堅持的掙扎

曾經以為，張小倫是那種大賽成績不錯但總與奧運擦肩而過的運動員。 2012倫敦奧運，他椎間盤受傷，連資格都沒機會爭；2016里約奧運，年少的張家朗冒起，拿下唯一的個人賽入場券，張小倫再次無緣。 2020年，東京奧運男子花劍團體積分排名，香港隊排世界第5、亞洲第1，把傳統勁旅韓國打下，一舉取得團體賽資格連帶三個個人賽資格。 這些數字，34歲的大師兄，從前想也不敢想。 卻因為一頁一頁的「從前」，冰冷的數字才有意義。

今天的香港男子花劍隊，有條件在團體賽點兵上陣，像今次世界盃開羅站，先用20歲的吳諾弘於16強鬥英國，對韓國的8強「生死戰」則派出張小倫。

從前，香港隊湊夠人腳已經萬幸。

「可能我打韓國比較有信心，當比分落後時，我跟隊友說，信我，我可以追分。」

在9節每人上陣3次的賽事裏，小倫打了5：4、4：0、5：4，加上張家朗關鍵時候發威、蔡俊彥最後關頭頂住，港隊終以45：35擊敗雄霸亞洲甚至世界多年的韓國，壓過對方取得奧運團體賽入場券，以及三個個人賽資格。

勝利一刻，小倫眼角濕潤。

「坦白說，贏了沒想像中興奮，反而是釋放所有憂慮。為了這個資格，這大半年壓力太大。」

從前，他連為奧運入場券憂慮的資格都沒有。

與韓國關鍵的8強戰中，小倫挺身而出，為港隊勇挫韓國。（FIE圖片）

延伸閱讀：

香港勇闖世界盃4強 豪取男子花劍4項奧運資格

張家朗兩度挽狂瀾連追16分 男花港隊絕地奪銅牌

花劍團體奧運資格最後直路 張小倫：真正了解世界水平

小倫回想2005年在家人不大支持下入隊，2006年一度離隊學廚，到2007年留隊，港隊那時只有他和朱詠康兩個全職運動員，劉國堅和顏冠一都是兼職打劍。2010廣州亞運爆冷擊敗世界冠軍、中國的雷聲，摘下銀牌一戰成名，「張小倫」這個名字，才出現於報章之上。大家都盼望，兩年後的倫敦奧運，這個身高1.88米的大塊頭可再帶來驚喜？可是爭取奧運資格的路途上，他幾近銷聲匿跡，資格最終落在「花美男」師弟崔浩然手中。

原來，大師兄暗地飽受椎間盤傷勢困擾，莫說打比賽，連刷牙、洗澡、走路都劇痛難當，躺在物理治療床的那個小時，就是全天最安寧的瞬間。傷癒後，小倫再次神勇，世錦賽8強、亞錦賽季軍、天津東亞運團體賽金牌，2016里約奧運，似乎他可以填補4年前的遺憾。

此時，當時還未足18歲的張家朗冒起，小倫苦戰多年才得到的亞錦賽個人賽銅牌，年輕人一下子就贏下來，還有香港歷來首個世青賽冠軍，後來在亞洲區外圍賽取得港隊唯一的男子花劍奧運入場券，劇情發展順理成章。

「參加奧運是我做運動員的目標。我覺得自己應該早一點可以踏足這個舞台，但可惜，每次都錯過這班列車。如果連今次比賽都輸掉，我認命，會結束這個追逐的生涯。」

從前，是命運選擇他，他何以選擇命運？

張小倫與一眾師弟為港隊穩奪奧運資格外，亦奪得一面世界盃的分站銅牌。（FIE圖片）

男子花劍隊成績優異，教練Greg絕對是功不可沒。（FIE圖片）

事實上，緣盡里約奧運之時，他自覺已無機會，退意萌生，豈料2018年他竟踏上又是從前想都不敢想的亞錦賽冠軍頒獎台，加上教練力勸「留低搏埋個奧運」，結果2019年第一個奧運積分賽（世界盃聖彼德保站），港將眾志成城殺入團體決賽，再次燃起大師兄衝擊奧運的「終極決心」。

「是去是留，原來做這個決定都好辛苦。在港隊生活多年，離開肯定捨不得；但留低的話，我要放棄好多，例如與弟弟一起發展餐廳、還有家人、張太……」去年11月，小倫在漫天烽火下與Natalie完婚，為了奧運，籌備婚禮的工作，當然全數由張太負責。婚後，小倫東征西討，張太留在香港遠距離支持。

從前，他可曾想到，能夠所謂「放棄」身邊的人和事，也是當運動員的一種福氣？

一度萌生退意的小倫，由2018年的亞錦賽冠軍後決定再度衝擊奧運，如今終得償所願。（FIE圖片）

問他可覺昨日對韓國的奧運資格生死戰，是劍擊生涯最重要一役，小倫直言曾經這樣想，教練卻立時糾正他，「教練說，世界上許多運動員比我還老，所以繼續享受這個賽場就可，沒說重要不重要」。當然，到了關鍵時刻，心理質素強大如小倫，賽前一晚都會全晚無眠，心中千迴百轉，如果領先、如果落後、如果贏、如果輸……平時口說平常心，無形壓力只有夜靜無人才知曉。

從前，怎會知道這種壓力是怎樣一回事？

「盡地一搏，輸就XXX。」

有點粗鄙，卻一矢中的。

從前，張小倫只能說「奧運是遺憾，可能唔係我就唔係我」；今天，大師兄清脆俐落。

為港隊打拼多年，張小倫如今終有望首度征戰奧運。（FIE圖片）

港隊已獲得的東京奧運資格（按圖放大）