【歐聯】拜仁打爆車路士右路防守致勝　19歲左閘展露鋒芒

拜仁慕尼黑在歐聯16強首回合，作客大破車路士3：0，全因為他們在車路士的右後防找到突破缺口，3個入球皆來自這一邊。基拿比及羅拔利雲度夫斯基在左路絲絲入扣的走位配合固然精彩，也不得不讚拜仁左閘艾方素戴維斯，他的侵略性很強。

當地時間昨晚（2月25日）的歐聯16強首回合，作客的拜仁在左路排出基拿比及艾方素戴維斯的組合，至於車路士排出3-4-3陣式，負責防守的右中堅及右翼衛分別是艾斯派古達及列斯占士。

拜仁上半場已經反客為主，佔盡優勢，組織到多次攻門，其中最有威脅的是湯馬士梅拿頭槌中楣。拜仁全場控球63%，傳球成功率87%，射門15次，6次中目標，各項數據都在車路士之上。

艾方素戴維斯十分搶鏡。（路透社）

51分鐘，拜仁把握到車路士右路防守的漏洞，堤亞高艾簡達拉挑傳，拜仁左翼基拿比接應，車路士的右中堅艾斯派古達失平衡，未能跟貼基拿比。基拿比帶入中路，之後後斜傳，羅拔利雲度夫斯基換位跑到左路接應，擺脫了安達斯基斯坦臣的防守。利雲度夫斯基傳中，由基拿比射入。

利雲度夫斯基今場多次與基拿比走位配合。（路透社）

54分鐘，拜仁第二個入球也是來自左路。利雲度夫斯基頂贏艾斯派古達，傳予基拿比。基拿比即刻斜傳走左路的利雲度夫斯基，基斯坦臣趕去補位，但利雲度夫斯基沒有上腳，第一時間傳予入楔的基拿比。由於基斯坦臣走到左路，令到中路空虛，基拿比無人看管下射成2：0。

基拿比今場梅開二度。（路透社）

76分鐘，拜仁的第三個入球就靠左閘艾方素戴維斯的突破，他殺得車路士的列斯占士、基斯坦臣等人仰馬翻，推入禁區傳中，利雲度夫斯基輕鬆射入，為拜仁奠定大勝3：0。艾方素戴維斯今場十分活躍，全場6次成功突破，兩次傳出威脅傳球，加上利雲度夫斯基及基拿比在左路及中路時常交叉走位，令車路士右後防疫於奔命。

艾方素戴維斯助攻利雲度夫斯基入波。（路透社）

艾方素戴維斯賽後獲得拜仁教練費歷克大讚：「戴維斯為我們帶來身體對抗，而且他靠速度在防守時搶到很多波。本身簽入他的時候，他是踢翼鋒的，但他踢左閘的表現非常好，他的成長令人難以置信。」

隊友湯馬士梅拿賽後亦說：「戴維斯的身體質素及速度，是拜仁之前欠缺的，而令人更印象深刻的是，他在戰術方面的進步。他在左閘的位置，踢出了世界級的表現。」

艾方素戴維斯助攻利雲入波片段：

19歲的艾方素戴維斯說：「能夠在這個球場（史丹福橋）比賽是夢想成真，因為我爸爸自小就是車路士的球迷。我覺得我們整體踢得非常好，防守穩固，其實我們上半場的進攻已經很強，但我們在下半場再加強一點。」

對於拜仁的入球都是來自左路，教練費歷克賽後回應：「我們會利用兩個邊路，今場3個入球都在車路士右路入手，其實是巧合，只要有空位的地方，我們就會去利用。」