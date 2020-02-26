【歐聯】基拿比梅開二度領拜仁大勝車路士　「倫敦仍然是紅色的」

拜仁慕尼黑靠基拿比梅開二度，在歐聯16強首回合作客以3：0大勝車路士。這名前阿仙奴球員賽後在Twitter留言：「倫敦仍然是紅色的。」

當地時間昨晚（2月25日）的歐聯16強首回合，拜仁作客車路士，兩隊上半場互無紀錄，形勢佔優的拜仁，在換邊後靠基拿比破僵局，他放斜線予羅拔利雲度夫斯基入禁區，之後利雲度夫斯基左路傳中，基拿比門前接應射入，在51分鐘為客隊領先1：0。

基拿比首個入球片段：

3分鐘後，又是這對組合，拜仁快速反擊，基拿比傳予跑到左路的利雲度夫斯基，後者第一時間傳入禁區，基拿比高速接應，一射入網，在4分鐘內梅開二度，為拜仁領先到2：0。最終，這場拜仁作客3：0大勝，先拔頭籌。

基拿比第二個入球片段：

基拿比今屆歐聯攻入6球，全部從倫敦球隊身上取得，在分組賽，他在熱刺身上攻入4球。那次對熱刺的「大四喜」後，基拿比似乎沒有忘記曾經效力的阿仙奴，在Twitter留言：「北倫敦是紅色的。」今次對車路士梅開二度後，他亦在Twitter留言：「倫敦仍然是紅色的。」

24歲的基拿比賽後表示，很享受回到倫敦比賽，他說：「我在倫敦有很多朋友，他們很多人今場都有入場支持我，給予我能量。」談到形勢，他說：「3個入球令我們充滿信心，但我們都需要好好準備次回合，認真對待，因為一切都還有可能，不過我們手握優勢。」

「我們都見到上季利物浦是如何擊敗巴塞隆拿的，所以我們清楚，一定要小心及專注。」

另一名拜仁前鋒湯馬士梅拿笑言：「我很開心他是現在才在倫敦入那麼多波，如果是5年前的話，相信我今時今日就沒有可能跟他做隊友了。」

基拿比在英超的阿仙奴出道，但一直未能上位，2015/16球季外借西布朗亦欠機會，僅得一次聯賽上陣，更被時任西布朗主帥普利斯稱其能力不足，難以為球隊上陣，故提早結束外借。經過在英超失意的歲月，他在2016年以500萬鎊轉投德甲的雲達不來梅，表現愈來愈好，翌年更獲拜仁青睞，到今屆歐聯他在熱刺及車路士身上轟入6球，可說是一吐烏氣。