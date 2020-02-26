【歐聯16強】車路士主場淨吞拜仁3蛋　巴塞作客逼和拿玻里

歐聯16強首回合，英超球隊車路士主場以0：3大敗在德甲班霸拜仁慕尼黑腳下，前阿仙奴翼鋒基拿比個人梅開二度，演出搶鏡，次回合拜仁慕尼黑有主場之利，晉級8強機會高唱入雲。同日另一仗，意甲球隊拿玻里在主場同樣未能敲響勝鼓，被西甲勁旅巴塞隆拿迫和1：1，不過在臨完場前，巴塞後衛維度爾「兩黃一紅」被逐，無緣下一回合比賽。

拜仁慕尼黑是役精銳盡出，即使是作客也沒有打守勢波，全場控球率逾六成，攻勢亦較「入肉」，上半場就先後有羅拔利雲度夫斯基與湯馬士梅拿差點取得入球，只是前者的近射被門將擋出，後者的頭搥攻門中楣彈出。

換邊後車路士在3分鐘內連失兩球，基拿比於51分鐘接應利雲度夫斯基的傳送近門破網，其後二人再度合作，基拿比妙射成2：0。「藍戰士」其後換入韋利安與阿巴謙力圖平反敗局，惟未竟全功，還在76分鐘再失一球，客軍由艾方素戴維斯製造機會給羅拔利雲度夫斯基射入3：0。完場前7分鐘，車路士後衛馬高斯阿朗素領紅被逐離場。

另外，擁有主場之利的拿玻里在上半場29分鐘，由前鋒梅頓斯接應右路橫傳，禁區邊無人看管下起右腳射入1：0；巴塞隆拿在下半場12分鐘扳平，鋒將基沙文接應右路橫傳近門射入1：1至完場。