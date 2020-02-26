【武漢肺炎】疫情入侵德國西部　德國羽賽取消　德甲或受威脅？

武漢肺炎（新型冠狀病毒）在意大利爆發之餘，亦在歐洲多國擴散，德國出現多宗確診個案，原定3月3至8日舉行的德國羽毛球公開賽宣告取消；而備受關注的德國足球聯賽，則仍在觀望中。

德國西部單日新增至少3宗確診個案，其中兩個個案來自全國人口最多的北萊茵－西法倫州，其中一人情況危殆。北萊茵－西法倫州之中，有米爾海姆、杜塞多夫、科隆、多蒙特等城市，在州份中舉行的各項體育賽事亦可能受影響。



其中，世界羽毛球聯會已宣布，「徵詢過醫學意見後」，決定取消原定3月3至8日在米爾海姆舉行的德國羽毛球公開賽。德國羽賽為奧運資格積分賽其中一站，香港隊亦派出伍家朗、李卓耀、黃永棋、張雁宜、葉姵延、鄧俊文、謝影雪參賽，如今賽事取消、早前香港又因疫情而未能參加亞洲團體錦標賽，無疑對於奧運資格未穩的港將是一打擊。港隊上月在疫情爆發後，已移師到德國集訓，稍後將繼續在歐洲作賽。

一眾香港羽毛球代表因疫情而未能參加多項賽事。（資料圖片）

羽毛球賽取消後，下一個焦點自是德國足球聯賽會否隨意甲腳步，需取消或閉門作賽，尤其德國西部有不少傳統足球勁旅，如多蒙特、史浩克04、慕遜加柏、科隆等，每場賽事往往吸引5萬至8萬多人觀賽，疫情之下，風險甚高。



德國足球代表隊隊醫美耶（Tim Meyer）透過德國足總官網表示，現階段若閉門作賽「太誇張」：「目前疫情仍受控……不過，無人能預測一、兩星期後會發生什麼事」。至於德國足球聯賽會，則表示目前正「密切注意」情況，但認為賽事暫未有需要延期。