【武漢肺炎】孫楊戴口罩訓練　微博撰文「風雨會平息」為同胞打氣

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，內地確診感染人數更超過兩萬人，死亡超過400宗，疫情依然嚴峻。有見及此體育界亦紛紛拍片向疫區市民打氣。日前中國游泳代表孫楊亦於微博送暖，惟拍下的影片卻是自己戴上口罩的訓練日常。

孫楊的2019年充滿着爭議，世界運動反禁藥機構（WADA）上告國際體育仲裁法庭一事令這名泳手池外事務亦相當繁忙，去年世錦賽在頒獎台先後遭多位泳手作出拒絕同台亦讓他繼續成為話題人物。縱使WADA仍定出裁決日期，惟踏入2020年的孫楊心情依然未受影響，1月的國際泳聯冠軍系列赛中更連奪3金。

病毒疫情在全球蔓延，中國游泳代表孫楊日前於在微博上載訓練影片向同胞打氣。（微博截圖）

近月受「武漢肺炎」影響，不少內地運動員亦需留在家中，惟孫楊日前卻於微博上載訓練片段，並加上「抗擊新型肺炎我們在行動」、「體育力量為武漢加油」等標記。孫楊更撰文「沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨。災難總是突如其來，但這正是考驗你我的時候」為中國打氣。

孫楊於水上訓練時全程亦戴上口罩。（影片截圖）

惟有別如熱刺主帥摩連奴、巴塞隆拿前鋒蘇亞雷斯、NBA名宿「天勾」渣巴等自拍式祝福武漢片，孫楊卻選擇以訓練片段去同胞打氣。影片中孫楊於水上訓練時全程亦戴上口罩，除了同行教練未有戴口罩，其餘防護措施感覺亦到位。

孫楊於1月的國際泳聯冠軍系列赛中更連奪3金。（Getty Images）

體育界中國打氣包括：

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孫楊上月獲選為中國游泳隊隊長，原定將出戰3月在青島的全國冠軍賽，但疫情情況未有減退跡象，此賽事或有機會取消。不少內地網民亦愛護偶像心切，在孫楊的帖子下留言提醒他時刻記緊戴口罩，也稱讚「哥哥加油！你最棒！」。有趣的是亦有人認為這名奧運冠軍文筆有進步以「我們哥哥小作文水平越來越高了」表揚。