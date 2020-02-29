【單車．世錦賽】李慧詩吞近20個月爭先賽首敗　奪銅牌為港隊開齋

「牛下女車神」李慧詩今晨（29日）在德國柏林舉行的「2020場地單車世界錦標賽」，出戰其強項爭先賽，惟在4強面對德國新秀軒絲（Emma Hinze）時直落兩局告負，20個月的不敗強勢告終，最終以銅牌完賽，但已連續5年世錦賽贏得獎牌。

李慧詩昨天在爭先賽一路過關斬將，先在資格賽第4名晉級、在1/8決賽輕取鍾天使、8強直落兩回合擊倒墨西哥車手嘉絲奧娜干沙利斯（Luiz Daniela Gaxiola Gonzalez）。來到4強，Sarah的對手是主場出擊的軒絲（Emma Hinze），這位22歲德國車手今屆已有一面團體競速賽金牌、在爭先賽資格賽亦獲得首名，單論速度，並不落後於Sarah。



4強及決賽繼續採用三局兩勝制，首局李慧詩率先出發，軒絲在餘兩圈時開始加速，嘗試以速度拋離，李慧詩欲在最後直路從外圈反超但未能得手，先輸一局。次回合Sarah在軒絲之後出發，軒絲全程極力堵塞Sarah的路線令她難以加速，戰術亦湊效，最終這位德國車手再取一局進入金牌戰，李慧詩則落入銅牌賽，無緣衛冕，20個月的爭先賽連勝走勢亦告終。

在4強賽擊敗李慧詩的軒絲擁有過人速度。（UCI）

另一場4強賽事，俄羅斯好手禾諾娃（Anatasiia Voinova）在3次交手後，以2：1擊敗加拿大的200米世界紀錄保持者米舒爾（Kelsey Mitchell）進入金牌戰，意味Sarah在銅牌戰的對手為米舒爾。



銅牌戰首回合，李慧詩先出發，今次到Sarah始終堵塞對手去路，先取一局；次回合，Sarah始終保持優勢，以2：0擊敗米舒爾奪得銅牌。儘管Sarah未能成功衛冕，但已是她連續第5年在世錦賽有獎牌進帳，已是一大壯舉，她周日將出戰女子競輪賽，再次爭取衛冕。



金牌戰方面，狀態大勇的軒絲直落兩回合擊敗禾諾娃，奪得首個世錦賽個人錦標，亦是她早前贏得團體競速金牌後，今屆第2件彩虹戰衣。成功突破李慧詩在爭先賽20個月的壟斷後，22歲的軒絲賽後激動落淚，相信她會成為繼前輩禾高後，Sarah在東京奧運的最大對手。

李慧詩世界錦標賽獎牌紀錄： 2013年 500米計時賽－金牌、爭先賽－銅牌 2016年 500米計時賽－銀牌 2017年 爭先賽－銅牌 2018年 競輪賽－銀牌 2019年 爭先賽－金牌、競輪賽－金牌 2020年 爭先賽－銅牌（賽事進行中）

李慧詩為香港奪得今屆世錦賽首面獎牌之餘，亦鎖定奧運資格。（Getty Images）

Sarah同時已助香港以奧運積分排名，鎖定1席女子爭先賽奧運資格，按賽例，只要經由排名獲爭先賽資格即會「附送」1個競輪賽資格，即目前已有1個爭先賽及1個競輪賽資格「落袋」；若李慧詩稍後若能為港再落實競輪賽資格，香港會再獲多一席爭先賽資格，總共兩席爭先、兩席競輪賽資格。

軒絲在主場首奪爭先賽世界冠軍。（UCI）

李慧詩一度造出20個月爭先賽不敗走勢：