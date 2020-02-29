【行山抗疫】山系女神談香港行山人潮　最難過見到滿山口罩

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，近期香港市紛紛湧到郊野行山，令到向來喜歡行山的山友百感交集。Facebook行山專頁「Hike迷•嘉莎」的嘉莎（Gasha）表示，最難過的是見到山上有很多被棄置的口罩。

Gasha今日接受電台節目訪問，談到最近香港的行山熱潮，她提到垃圾遍山野的情況。她說：「最難過的是？唉，最難過的是，在Facebook見到有人自發上山執垃圾，發現很多人棄置一次性的口罩。」她指出，以前行山甚少見到被棄置的口罩，「近期多了一種垃圾，就是口罩」。

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Gasha在周末假日喜歡到郊外行山。（資料圖片/吳鍾坤攝）

Gasha解釋：「原因一來不小心跌了，例如開背囊拿水的時候跌出來，但都有些人沒有環保意識及公德心，隨手扔在地上。」但她很開心見到，愈來愈人組隊上山清理垃圾。

「Hike迷•嘉莎」的行山專頁由2016年5月建立，至今累積超過兩萬名粉絲。

被問到行山禮儀時，已經有5到6年行山經驗的Gasha首先提到打招呼，行山人士之間要禮讓，她說：「平時行山，會遇到其他陌生人，通常我們都會打招呼，講『唔該借借』及『早晨』，這是一種禮貌。」

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

不過，Gasha強調行山絕不可以留下垃圾或火種，她說：「最緊要的是，帶走自己的垃圾，不建議扔在山上的垃圾桶，上山收集垃圾的工人背垃圾下山是十分辛苦，最好每人行多一步，自己帶走。」

她續說：「吸煙代表要生火，希望吸煙人士可以食香口膠頂住先，上到山不要留下任何火種。」

她表示近年多了女孩子行山，可能因為大家見到在郊外可以影靚相打卡。（資料圖片/吳鍾坤攝）

Gasha透露，近期多了很多人約她行山，「特別是身邊的朋友，問我有沒有路線介紹，可不可以一齊去行」。她亦避免去那些人潮迫爆的郊遊熱點，「盡量選一些偏僻、很少人識、少人去的路線」。她慨嘆：「上山要排隊，感覺很奇怪。」

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