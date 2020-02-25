【行山抗疫】新手路線介紹　獲漁護署評為一星難度的9條港島山徑

在武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情下，沒有行山經驗的城市人都蠢蠢欲動，希望到山上郊遊，脫下口罩，舒展筋骨。新手通常會問：「有什麼一星難度的行山路線？」以下就有9條獲官方認證的一星難度港島行山路線。

上周末一些簡單方便的行山路線都擠滿遊人，人山人海，可能有人會計劃下次旅程增加難度，尋找一個較寧靜人少的郊野地方。其實，香港的山頭野嶺有很多低難度的行山路線，供新手選擇。提升難度之前，不如多行幾次低難度的路線，熟習山野環境。

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

在漁護署的「郊野樂行」網站中，有9條被評為一星難度（易行）的港島區行山路線，適合新手嘗試的練習。

1.香港仔自然教育徑

這是一條老少咸宜的行山徑，而且非常適合香港仔的居民在假日行山。這條路全長1.2公里，1小時內可走畢，區外人士可以搭巴士到漁光村下車，之後沿香港仔水塘道上行，轉右經遊客中心到教育徑的起點。

這條路繞香港仔下水塘而走，十分好行，沿途樹蔭非常多。無論是長度、時間、坡度及路面狀況，漁護署都給予這條路最低難度的一星。行到教育徑末段，可以觀賞香港仔上水塘的水壩，這是著名的打卡位置。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

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香港仔上水塘水壩。（漁護署「郊野樂行」網站）

2.香港仔樹木研習徑

這條行山徑長2.5公里，估計需要1.2小時走畢。由香港仔出發，沿香港仔水塘道上行，由樹木廊進入研習徑。這條路線雖然都是一星難度，但比行香港仔自然教育徑辛苦，因為山路會緩緩上攀，至海拔240米左右的灣仔峽。

這條路線樹蔭多，漁護署在路面狀況及長度都給予最低難度的一星，低在時間及坡度方面，就給予兩星，可以鍛鍊上斜的體力。如果想輕鬆一點，可考慮逆走此徑，搭車到灣仔峽起步，之後的路就會以落山為主。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

松林砲台歷史徑位於龍虎山郊野公園之內，貫穿多個松林廢堡的遺跡。（顏銘輝攝/資料圖片）

3.松林砲台歷史徑

這條行山徑位於龍虎山郊野公園之內，貫穿多個松林廢堡的遺跡。歷史徑的起點位於半山的克頓道，如果要走此徑，可由香港大學出發，沿克頓道上山，或者掉轉從山頂廣場出發，經盧吉徑，再接克頓道落山。

松林砲台歷史徑本身不長，但起點離公共交通工具的站頭有點遠，需要行一段路上山或落山，但沿路樹蔭多，路面亦以馬路為主，非常好行，這是中西區居民的後山。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

薄扶林水塘。（漁護署「郊野樂行」網站）

4.薄扶林家樂徑

在薄扶林水塘道落巴士，沿水塘道上行，行至郊野公園管理站，開始踏上這條家樂徑。此徑長3.5公里，約行1小時，先跟馬路沿水塘邊走，之後在水塘一帶的山谷繞個圈，回到薄扶林水塘道。

這條路有點高低起伏，但不難行，適合一家大小郊遊。漁護署在長度、時間、坡度都給予最簡單的一星，而路面狀況則是兩星。山路沿途多樹蔭，相信在炎夏時都不會太曬。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

先行盧吉道，俯瞰維港兩岸的景色，遠眺九龍群山，景觀開揚。（顏銘輝攝/資料圖片）

5.薄扶林樹木研習徑

全長2.2公里的薄扶林樹木研習徑，相信是香港性價比最高的行山徑，難度低之餘，風景極之漂亮，約1小時便可走畢。由山頂廣場凌霄閣出發，先行盧吉道，俯瞰維港兩岸的景色，遠眺九龍群山，景觀開揚。

行至郊遊區，有公廁及飲水機，之後接夏力道行，繞太平山一圈，回到凌霄閣離開。全程行馬路，十分平坦，適合一家大小甚至推嬰兒車行也可。在長度、時間、坡度及路面狀況4方面，漁護署都給予最低難度的一星。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

大潭郊野公園的鰂魚涌擴建部分。（顏銘輝攝/資料圖片）

6.鰂魚涌樹木研習徑

由鰂魚涌市區起步，沿柏架山道行上去，約20分鐘就到樹木研習徑入口，轉入山路。這條研習徑長1.1公里，1小時內便行完，沿康怡花園旁的小徑接回馬路，可沿基利道下行至太古。

這條路多樹蔭，除了入徑前上柏架山道要點體能之外，其餘路段舒服好行，因為途中有山徑，所以漁護署在路面狀況給予兩星，但長度、時間及坡度都給予最低難度的一星。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

沿康怡花園旁的小徑接回馬路，可沿基利道下行至太古。（顏銘輝攝/資料圖片）

7.大潭家樂徑

由黃泥涌水塘公園巴士站起步，沿大潭水塘道上行至陽明山鞋，過閘口後行多5分鐘，便見到右面是家樂徑的入口。這條家樂徑長1.6公里，1小時行完，途中經過一個觀景台，可以飽覽大潭水塘的景色。

家樂徑的終點沒有公共交通工具，最方便的方法還是沿大潭水塘道離開，回到黃泥涌峽道搭車走。漁護署在長度、時間、坡度及路面狀況都給予最低的一星，但這條路樹蔭不多，需要注意。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

從觀景台看大潭水塘。（漁護署「郊野樂行」網站）

8.大潭樹木研習徑

漁護署指這是全港最短的一條樹木研習徑，全長僅70米，一會兒就行完，長度、時間、坡度及路面狀況各方面都是最低難度的一星。行山人士可以在黃泥涌水塘公園巴士站落車，沿大潭水塘道上行，過了陽明山莊10分鐘後，就到入口，行完之後原路折返。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

黃泥涌樹木研習徑。（漁護署「郊野樂行」網站）

9.黃泥涌樹木研習徑

這條行山徑全長2.2公里，約行1小時。行山人士可以由黃泥涌水塘公園巴士站下車起步，沿大潭水塘道上行，記得行到雅柏苑就下樓梯，開始進入研習徑。這條山路沿山腰而建，平坦易行。

行到終點的畢拉山道後，可以搭巴士離開。漁護署在長度、時間、坡度及路面狀況都給予最低的一星，而且這條路樹蔭多。

詳細路線介紹：漁護署「郊野樂行」網站

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