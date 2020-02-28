【行山抗疫】上山執垃圾前必看　環保團體給你12個小貼士

在武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情下，很多市民喜歡行山郊遊，呼吸新鮮空氣，但同時令到郊野垃圾增加。有部分山友見到廢物遍野，紛紛主動上山清理垃圾，但上山執垃圾有什麼要注意？有什麼裝備要帶？

環保團體綠惜地球周一到獅子山清理垃圾，他們在8公里的路上，拾到22公斤的垃圾，包括超過40個口罩，還有近800張用過的紙巾。綠惜地球總結這次行山執垃圾的經驗，給予有意上山清理垃圾的朋友12點忠告。

執垃圾時，小心膠樽內的液體。（由綠惜地球提供）

1. 執郊野垃圾時請戴上口罩及手套，要明白你保護自己，也是保護隊友及家人的一份責任。

2. 撿垃圾時小心點，有耐性，勿心急，避免讓任何水分或污物彈上頭部或身體。

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執垃圾最緊要考慮自身安全，若垃圾地處危險位置，就不要冒險去撿。（由綠惜地球提供）

3. 不必介懷執到幾多垃圾，量力而為便可，太骯髒的、跌落山坡的垃圾，就不要勉強去執。很多山坡下的垃圾，已經累積多年，可能已非常骯髒，請記下這些黑點，稍後再找專業部門或團體處理。

4. 多着重宣傳教育，不妨沿途向行山人士呼籲「自己垃圾自己帶走」，因為終極目標是要教育每一個郊遊人士有公德心，而不要長期幫他們執手尾！

綠惜地球過去周一到獅子山清理垃圾。（由綠惜地球提供）

5. 避免將垃圾攬上身，故垃圾袋的尺寸就非常重要。垃圾袋以厚身不易穿破為佳，大型黑色垃圾袋裝滿會很重，袋太長又會拖地，所以建議你可以問附近洗衣店送你幾個大膠袋，或利用家裏的舊膠袋（例如網購袋、條裝廁紙的大膠袋等），又環保又好用。

6. 完成後，要將垃圾帶去垃圾站、放入有蓋大型垃圾桶內，或專門防止野生動物翻倒垃圾而設計的垃圾桶內（小量垃圾適用）。如果放進郊野公園的一般垃圾桶，很可能又被野生動物翻倒出來。

執完垃圾後，別將垃圾放入郊野公園的一般垃圾桶，因為野外動物有機會翻倒垃圾。（由綠惜地球提供）

7. 抗疫不忘回收，乾淨膠樽（無液體及垃圾在內）可分開放進膠樽回收桶。

8. 不妨食飽一點才出發，因為中途休息、飲水或吃東西，都要先去洗手間用肥皂洗手或用酒精搓手液徹底清潔雙手。

紙巾大多是近期留下的垃圾。（由綠惜地球提供）

9. 可以派其中一兩人做clean team，不落手執垃圾，專門幫大家影相或做一些需要對乾淨手的事情。

10. 完成後，記得把用過的工具清洗及消毒。

獅子山在過去周末人山人海，插滿郊遊人士，所以垃圾亦多。（由綠惜地球提供）

11. 其餘在抗疫期間郊遊活動時要注意嘅事項，例如不要攬頭攬頸、不要口抹橫飛、避免集體聚餐等等。

12. 在這非常時期，大家進行山徑清潔行動前，要仔細衡量風險，身體不適或狀態不佳就不要去。保護自己是優先，也不為醫護增加負擔。

綠惜地球希望所有郊遊人士都能做到「自己垃圾自己帶走」。（由綠惜地球提供）

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙補充，執垃圾的時候要小心「千年垃圾」，尤其是穿短褲的朋友，因為有很多鐵鏽垃圾，如果被這些垃圾弄傷的話，有可能染上破傷風。

義工在望夫石一帶執垃圾。（由綠惜地球提供）

除了以上12點外，綠惜地球還建議行山執垃圾的人士帶備或穿上以下10件裝備：

1.手套（防水為佳）

2.長燒烤夾（或長臂夾更好）

3.垃圾袋

4.完成後包好工具的膠袋

5.急救包

6.長袖衣褲

7.滑面風褸

8.外科口罩

9.酒精搓手液

10.備套乾淨衫及乾淨口罩更換

每個郊遊人士都要記住，自己垃圾自己帶走。（由綠惜地球提供）

行山前建議放入背囊的裝備：