【英超】佐敦阿休一箭定江山　水晶宮作客報捷　白禮頓續不勝走勢

英超周六晚頭場賽事，由白禮頓及水晶宮上演「中游大戰」，主隊白禮頓雖然取得不少攻勢，但未能攻破客軍大門，更被水晶宮的佐敦阿休下半場破網，結果白禮頓不勝走勢未止，以一球不敵水晶宮。

賽前以33分排第13的水晶宮，今仗造訪暫列15的白禮頓，兩軍僅差5分。主隊白禮頓距離降班區域僅4分，近7場聯賽2和5負未嘗一勝，護班壓力較大，水晶宮當然希望爭取分數盡早「上岸」，免除降班後患。

白禮頓上半場稍為佔優，蘇利馬治（Solly March）有一次黃金機會，杜沙特（Leandro Trossard）左路發難，以腳面傳給遠柱的馬治，可惜他第一時間撞射射中網側，兩軍上半場互無紀錄。

蘇利馬治（右）在上半場錯過打開紀錄的黃金機會。（路透社）

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易邊後，白禮頓繼續主導戰局，早段再有威脅客軍的埋門，可惜鄧克（Lewis Dunk）頭槌頂中門前的隊友，加上馬奧比（Neal Maupay）的射門太過正中，被水晶宮門將古亞達沒收。

水晶宮的攻勢貴精不貴多，一次埋門足以致命，兩名箭頭一次配合，賓迪基妙傳予佐敦阿休（Jordan Ayew），撕破主隊防線，射入今季第7個聯賽入球，並為球隊在70分鐘打破僵局。

雖然白禮頓全場錄得近65%的控球率及更多的攻門數字，但破門乏術，結果以一球飲恨，連續8場聯賽不勝。

水晶宮由阿休（左二）打破僵局，在下半場取得領先。（路透社）

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