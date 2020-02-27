【英超】碧咸撐「三冠王」隊友蘇斯克查　保護球員做法如同費格遜

「位置變了，各有隊友」，當年同屬1999年曼聯「三冠王」成員的碧咸與蘇斯克查，如今一人是球會班主，另一人是曼聯主帥。「萬人迷」說起舊隊友執教曼聯，充分肯定其表現，並指蘇斯克查正面鼓勵球員的做法，正正從費格遜身上學習。

碧咸與蘇斯克查同屬當年曼聯「三冠王」的成員之一，在費格遜麾下為曼聯贏得不少殊榮。碧咸現在成為美職聯新軍國際邁阿密的班主，大讚蘇斯克查學習了「費爵爺」的執教哲學，「我認為他（蘇斯克查）做得十分好，他不斷發掘球員的長處，從不公開批評球員，這是從費格遜身上學習。蘇斯克查十分保護麾下及曼聯，我相信他如此努力為球隊，將會有更多球迷在背後支持他。」

碧咸以班主身份現身國際邁阿密的訓練基地。（Getty Images）

碧咸與蘇斯克查同屬當年曼聯「三冠王」的成員之一。（資料圖片／Getty Images）

碧咸承認曼聯在費格遜退休後，至今仍在調整中，並寄望球隊早日重拾當年勇態，「曼聯當年創下如此輝煌的戰績，但球隊並不能將成功長此下去，而當『費Sir』退休後，球隊的確進入調整期。不過，作為一個曼聯的忠實球迷，無論球隊戰績好壞亦會支持，但我當然希望球隊盡快脫離低潮，重奪當年奪冠的傳統。」

碧咸指蘇斯克查從費格遜身上獲益不少。（資料圖片／Getty Images）

曼聯現時以41分暫列聯賽第5位，僅3分落後第4位的車路士，在餘下11場賽事仍有機會爭奪來季的歐聯資格。另外，紅魔鬼將在今晚（27日）深夜主場迎戰布魯日，力爭晉級歐霸盃16強。

曼聯現時暫列第5，在蘇斯克查的帶領下仍有機會衝擊來季的歐聯資格。（資料圖片／Getty Images）

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