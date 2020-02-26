【英超】利物浦中場韋拿杜姆再戰9年　希望回荷蘭掛靴

韋拿杜姆與利物浦合約只剩一年，近日談到未來時雖未有透露續約進展，但卻談到自己退休計劃。 雖然想在最高水平再戰9年，但這名荷蘭中場有個心願：希望在荷蘭掛靴，並有3支目標球隊。

29歲的韋拿杜姆2016年以2750萬鎊，由紐卡素轉投利物浦，至今為「紅軍」上陣174場攻入17球，過去兩季成為球隊的核心人物之一。這名荷蘭中場與利物浦的合約到下年完結，暫時未有太多續約進展。雖然仍有一年多的時間去談續約，但若果真的離隊，韋拿杜姆希望可以繼續於最高水平的賽事再踢多幾年。

韋拿杜姆與利物浦仍有一年合約。（Getty Images）

韋拿杜姆希望盡量長久待在最高水平賽事。（Getty Images）

這名「紅軍」5號球近日於荷蘭電台節目表示，從荷蘭名將施多夫等「球壇長青樹」得到啟發，保持最佳體能狀態及技術，繼續在最高水平的比賽競逐獎盃，希望可以踢到40歲。「我一直在最高水平賽事比賽並贏得獎盃，」韋拿杜姆說：「我的夢想就是盡可能延長我的職業生涯，像施多夫、伊巴謙莫域、C朗拿度，我想在38歲時仍在頂級比賽踢波。」

韋拿杜姆想於荷蘭退休。（Getty Images）

冀回國退休 荷蘭球會三揀一

講到贏得更多錦標，韋拿杜姆在過去短短8個月，助利物浦贏得歐聯、歐洲超級盃及世冠盃，以利物浦今季強勢，再贏4場就可以將英超冠軍變成囊中物。英超冠軍將會是韋拿杜姆生涯第2個聯賽冠軍，他2015年助燕豪芬奪得荷甲冠軍。

除了想繼續在高水平賽事追逐冠軍外，韋拿杜姆更希望可以回到荷蘭完結自己的職業生涯，更已有目標球隊。他於荷蘭曾效力燕豪芬、飛燕諾及鹿特丹斯巴達，所以想三揀一。不過，他同時有這樣的想法：「我由其他球員身上學到不要把話說得太滿，雲尼斯達萊曾誓言會回到荷甲，但隨年月他又改變了主意。」

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