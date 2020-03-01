【滑浪風帆】陳晞文8年後再圓奧運夢　風帆隊5月赴東京備戰

陳晞文自倫敦奧運後的8年修鍊，是把沒有聲音的銼刀。剛於周六在RS:X滑浪風帆世界錦標賽以總成績第10名完成，她終贏得隊內遴選重返奧運舞台。 時間從來無語，卻給予所有的答案。

香港滑浪風帆隊昨日完成「RS:X滑浪風帆世界錦標賽2020」所有賽事，今日由澳洲墨爾本返港。港隊今次派出3男2女參加，並藉是次成績作隊內東京奧運人選的最後遴選，最終由去年在意大利世錦賽助香港隊取得奧運入場券的鄭俊樑及陳晞文，以較佳成績勝出選拔。

滑浪風帆這項運動就是一直等、等風，可是陳晞文衝奧的機會，一等就是8年。「2012倫奧受傷後，一直期待下一個奧運，因為人們總說第一次是汲取經驗，第二次是去爭取成績。」她感慨道。倫奧那年因備戰時撞船斷了肋骨需切去脾臟，養傷兩個月極速重返戰場，最終以第12名完成人生首個奧運。2016年，一心再接再厲的她卻在最後一場選拔賽敗北。

陳晞文想起這8年的高山低谷，同時感謝8年經歷成就更強大的她。（葉詩敏攝）

何允輝、鄭清然及魏瑋恩（左3起）在世錦賽亦取得不俗表現。（葉詩敏攝）

在去年東奧資格賽前3年，都知道一定不容易。隊友馬君正、魏瑋恩等都有她們的優勢，年紀又較小、比我更有火，我當年經歷過都知道那團火有多勁，所以我一直不敢鬆懈。 陳晞文

陳晞文這趟旅程「雙囍臨門」，除取得代表香港出戰東奧資格外，在澳洲獲男友驚喜求婚。（葉詩敏攝）

昨日（2月29日）在獎牌賽以首名衝線，總成績第10名力壓隊友魏瑋恩贏出遴選，這一次，陳晞文說要好好享受奧運：「經歷過失落資格這4年，知道沒有事情是理所當然的，每一次比賽除了足夠的準備，還要在不同因素下臨場發揮，因此活在當下的狀態很重要。」個人第二屆奧運，雖然獎牌一直是其終極目標，她坦言回看近年成績，暫時想突破前10名次。

陳敬然表示對陳晞文踏上東奧頒獎台有信心。（葉詩敏攝）

男友一席話重拾壯志 澳洲獲求婚當準新娘

除了贏得代表香港出戰東奧資格，今次特意遠赴澳洲觀賽的男友，在陳晞文再實現登奧夢想後向其求婚。「他知道我上屆遴選有不好的經驗，今次希望無論結果好與否、我開心不開心，都陪我一起面對。」在場記者聽後替她感到高興，原來她能再次征奧，男友也功高至偉。

兩年前雅加達亞運與金牌擦身而過奪銀，她也曾有過放棄的念頭：「但他對我說，如果2019年放棄東奧資格賽，我會對不起自己。去過一次奧運後再落選的陳晞文，相比去過一次奧運後落選、經歷4年鍛煉再達成目標的我，這個意義更加大。」就是這番說話，加上教練陳敬然的鞭策，讓她堅持下來。

鄭俊樑表示需改善細節，以最佳狀態再踏奧運舞台。（葉詩敏攝）

鄭俊樑再戰奧運：比起開心執著改善細節

里約奧運代表鄭俊樑二度征奧，他坦言：「這一刻不會說是很開心，畢竟在世錦賽未發揮到預期想達到的水平，現在是執著於如何在細節位上做到更好，減少失誤。」鄭俊樑認為自己心態比4年前成熟，距離東奧僅剩4個月，他希望把握時間以最佳狀態出戰。

風帆隊總教練陳敬然透露，二人為備戰奧運將在3月中赴西班牙寓賽於操，雖然疫情未有受控，他坦言港隊仍會在5月出發往東京江之島熟習場地備戰。