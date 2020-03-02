【英超】曼聯和愛華頓　VAR又惹爭議　迪基亞再犯低級失誤

愛華頓周日（3月1日）英超主場硬撼曼聯，今仗火藥味濃外，VAR再次影響最終賽果成為爭議之一，雙方終以1：1打和，迪基亞在比賽初段犯下大錯，最終「紅魔」尋回1分可謂「執番身彩」。

愛華頓今仗有安祖高美斯，在傷癒復出後首次正選上陣，曼聯的馬迪爾狀態足夠出場，蘇斯克查以保基斯費南迪斯及格連活特輔助這名法國前鋒。

不過，開賽僅3分鐘，馬古尼回傳給迪基亞，這名西班牙門將慢條斯理大腳斬前，出腳之際上前封波的卡維特利雲已經到了，跳起出右腳剛好被迪基亞射中，皮球反彈入網，愛華頓領先1：0。連同上季，這是迪基亞第8次因犯錯直接失波，為英超門將最多。

曼聯6分鐘一次出色的組織，費特沉底回傳十二碼點，被主隊球員踢出禁區，馬迪即時起腳勁射，卻欠缺運氣中橫楣高出。曼聯久攻之下，終於32分鐘由新兵費南迪斯離門約30碼遠程炮得手，追成1：1平手。

卡維特利雲意外為球隊先開紀錄。（路透社）

迪基亞失波後舉手承認責任。（路透社）

雙方於上半場後段開始踢出火，41分鐘入球功臣卡維特利雲鏟跌「紅魔」左閘勞基梳爾，梳爾起身時與湯姆戴維斯發生爭執，幸未有釀成更大衝突。卡維特利雲因鏟球動作粗野被罰黃牌，梳爾亦因引起衝突吞黃。雙方愈踢愈粗野，賀基迪的「撩陰腿」更逃過球證法眼，41分鐘起4分鐘共出現4張黃牌。

愛華頓完半場前還有一次機會，拜恩斯左路傳中，李察利臣飛身插水式頭槌斜出，終以1：1返更衣室。

保基斯費南迪斯遠射為曼聯追平比分。（路透社）

VAR毀愛華頓勝機

雙方換邊後僵持了一段時間，愛華頓差點於57分鐘差點再度領先，惟基菲爾施古臣禁區頂罰球過不了門柱，李察利臣補射卻「撻Q」未能命中目標。曼聯61分鐘亦差一點能取得入球，格連活特反擊單騎推到禁區頂，惹得主隊守將夾擊，趕及最後一刻交給後上的馬迪爾，惜這名法國射手卻射中愛華頓球員，僅得一個角球。

曼聯下半場被對手壓制，但到90分鐘差一點就可以贏波，費南迪斯接應後備上陣的桑馬達傳送，殺入禁區射門被碧福特擋出不遠，恩哈路近門燙射以為肯定入波，但碧福特回身及時救到。愛華頓93分鐘在曼聯門前引發混戰，卡達維利雲近門補射省中客隊守將入網，但VAR判定指在門前避開來球的施古臣被判越位，判入球無效，雙方終以1：1各得1分。

施古臣門前避波最終被VAR判越位。（路透社）

VAR最終推翻入球。（路透社）

同晚另一場英超比賽，熱刺主場鬥狼隊，新兵貝雲積13分鐘先開紀錄，但客隊憑馬特杜靴迪追成平手。雖然熱刺半場有奧利亞入波再度取得領先，但狼隊換邊後有迪亞高祖達及魯爾占美尼斯各入一球，客隊終以3：2反敗為勝，贏波全取3分後爬過熱刺上第6，與曼聯同分，但「紅魔」得失球較佳排第5。