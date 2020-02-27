【歐聯16強】祖雲達斯一球飲恨首負里昂　沙利轟麾下「慢過練波」

祖雲達斯在歐聯首回合作客里昂，慘被「乘虛而入」。荷蘭中堅馬菲斯迪歷特在賽事中慘被隊友踩中頭部「爆缸」，他出場治理期間，里昂便攻入致勝一球。 祖雲達斯在末段有兩個疑似12碼，球證同樣未有表示。領隊沙利未為此發牢騷，主力炮轟球隊爭勝心不足。

祖雲達斯在歐聯16強與里昂爭奪出線席位，作客的祖雲達斯續以C朗拿度及戴巴拿領軍攻堅，但可惜全場14次攻門全數未能命中目標，而主隊里昂由盧卡斯杜沙特（Lucas Tousart）近門撞射入網，攻入全場唯一入球，結果在首回合以一球力克祖雲達斯，亦是球會史上首度擊敗「祖記」。

里昂在主場報捷，是球會史上首次擊敗祖雲達斯。（路透社）

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祖雲達斯今仗一球落敗，或許有點欠運，皆因中堅迪歷特在一次混戰中，不幸被隊友阿歷士辛度（Alex Sandro）踩中頭部，使他血染球場。球證見狀隨即要求他離場治理，偏偏此時，里昂把握人數優勢，一箭定江山。

祖雲達斯在比賽末段奮力反撲，戴巴拿曾把皮球送入網，可惜越位在先。今仗的執法尺度亦惹爭議，C朗入楔被推跌及戴巴拿被對手拉跌，同樣未獲12碼。

迪歷特在「爆缸」後，在治理傷勢後如常作賽。（美聯社）

C朗及戴巴拿在比賽末段禁區內被侵犯，球證悉數未有表示。（Getty Images）

祖雲達斯欠運落敗，但主帥沙利沒有歸咎運氣，直指麾下決心不足，在場上移動「慢吞吞」，招致敗仗。沙利說：「行軍速度緩慢，使對手更容易逼搶，而不少球員在今仗爭勝心欠奉。雖然在下半場有改善，但這個強度不足以應付歐聯賽事。球隊在早前訓練時，在行軍速度完全沒有問題。今仗踢來卻比訓練時慢了一半，他們並不理解為何要加快速度。」