【英超】卡頓保評愛華頓對曼聯詐糊　撰文「釋法」指出一大因素

愛華頓周日主場大戰曼聯，卡維特利雲完場前射門本來省中「紅魔」後衛哈利馬古尼入網，但VAR重看比賽片段後，判剛好坐在小禁區縮腳避波的基菲爾施古臣越位，入球無效，直接影響比賽結果，終以1：1各得1分。 不過，前英超球證卡頓保撰文表示自己不認同賽會判決，更指出兩大重點解釋為什麼入球應該有效。

卡頓保認同今次改判確是一個十分「艱難的判決」，每人都會有自己見解。這名前英超球證於2004年至17年於英格蘭最頂級聯賽執法，2016年更曾於歐國盃執法。去年成為中超球證的他，就對這個判決有不同的見解。

卡頓保指施古臣不應視作越位。（路透社）

安察洛堤完場後要求球證卡雲納解釋，卻被罰紅牌。（路透社）

當時迪基亞先撲出施古臣的近射，及後卡維特利雲禁區內起腳，省中哈利馬古尼改變方向，恰巧早前攻門的施古臣在小禁區倒地，他下意識縮腳，皮球直接溜向網內。球證及後翻查視像助理裁判（VAR），認為雖然施古臣沒有參與攻勢，但他縮腳亦有影響迪基亞的視野，所以這是越位在先，入球無效。愛華頓領隊安察洛堤賽後要求球證卡雲納解釋，卻被球證罰紅牌，面臨停賽。

卡頓保執法英超多年，更有國際大賽執法經驗。。（Getty Images）

卡頓保認為，施古臣雖在越位位置，但他未有觸球，而且迪基亞在卡維特利雲起腳時，施古臣未有對他的視線構成任何影響，只是射中馬古尼才令到他無法作出撲救，施古臣不應當作越位，會判入球有效。

英超今季起用VAR，但卻惹來不少爭議，除了「腳尖越位」、「肩膀越位」等等的奇怪越位外，又曾出現曼聯守將哈利馬古尼（Harry Maguire）上周對車路士出「撩陰腿」踢人，但VAR查核後卻決定放生的爭議。

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