【英超】蘇斯克查仍充分信任迪基亞　前隊長堅尼：我想立即殺死他

曼聯名宿碧咸早前聲言，現任紅魔鬼主帥蘇斯克查與費格遜一樣，都不會公開批評球員。 門將迪基亞在對愛華頓一仗，甫開賽便低級犯錯導致球隊失守，主帥蘇斯克查仍向該名西班牙門將投下信任一票，力撐愛將依然是世界頂級門將。

「穩健」或許是不少球迷對迪基亞的評價，但該名西班牙門將在近兩季表現稍為回落，更不時出現一些大意的犯錯。迪基亞在今仗再度「派膠」，比賽初段一記大腳解圍竟直接省中愛華頓前鋒卡維特利雲反彈入網，結果「拖肥糖」憑該入球與曼聯打成1：1平手，各得一分，「紅魔」錯過收窄與前四位置距離的機會。

迪基亞在去季起，至今已8次因失誤令球隊失守。（路透社）

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致命失誤次數冠絕英超

迪基亞由去季至今，錄得第8次失誤導致球隊失守，冠絕全英超，而曼聯主帥蘇斯克查繼續一向鼓勵作風，未有批評迪基亞之餘，更深信他依然是世上數一數二的門將，「我對迪基亞依然百分百信任，上季對他是一個十分艱難的球季，但他在今季已大有好轉，除了對屈福特一仗的『牛油手』外，我不記得他的其他失誤。對我而言，迪基亞在失誤後，立即以表現回應，往後時間撲出不少對手攻門，我認為他仍然是世界上最佳的門將。」

迪基亞再度犯下大錯，蘇斯克查被問及外借錫菲聯的甸恩軒達臣，會否回歸取代迪基亞，蘇斯克查指軒達臣是紅魔的球員，當他歸隊時便會與迪基亞競爭正選位置。

迪基亞雖然再一次大意犯錯，但蘇斯克查亦向他投下信任的一票。（路透社）

迪基亞解圍省中卡維特利雲入網。（路透社）

在《天空體育》任客席評述員的前曼聯隊長堅尼（Roy Keane），在節目中嚴詞批評迪基亞，「不論作為領隊或隊友，當你看到這種失誤，第一刻反應亦想把他『殺死』。迪基亞是個具經驗的球員，我不明白他為何如此慢條斯理，至少他需要果斷地下決定。今仗對曼聯爭奪前四十分重要，若果我是在場球員，我在半場休息時已將他『私了』。」

影片：迪基亞低級失誤

Falha do goleiro De Gea no gol do Calvert-Lewin aos 3 minutos do 1.tempo.

Intervalo na ESPN 1x1 para Everton e Manchester United.

Bruno Fernandes fez o gol de empate do United, estou com @lbertozzi .#PremierLeagueNaESPN pic.twitter.com/lMzQCAOtqb — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) March 1, 2020