【英超】史杜列治與特拉布宗解約　違博彩條例遭加監停賽4個月

前利物浦球員史杜列治（Daniel Sturridge），在周一（2日）與原屬的土耳其球會特拉布宗解約後，英格蘭足總公布該名前英格蘭國腳早前因違反博彩條例，將停賽4個月及罰款15萬英鎊。

史杜列治在去年7月因違反博彩條例，而被英格蘭足總判罰停賽6周及罰款75000英鎊，但英格蘭足總對判決提上訴，結果加重對該名前利物浦球員判罰至禁賽4個月、至6月17日屆滿，以及罰款15萬鎊。在宣布加重刑罰前，史杜列治已經與土耳其的特拉布宗（Trabzonspor）提早解約。

特拉布宗在Twitter上感激史杜列治對球隊的貢獻。（特拉布宗Twitter截圖）

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據《BBC》指，史杜列治涉於2018年1月向家人透露個人轉會內幕消息，而違反博彩條例。30歲的史杜列治及後在個人YouTube頻道上載短片，對被停賽4個月感到十分難過，並希望為球員爭取言論空間，「我因為此事使我難以專注在足球上，而我對判罰感到十分難過，今個球季就此結束。不過，我不會因為被停賽而放棄足球，我將會繼續為職業球員的言論自由而努力，希望有朝一日可以與親友無後顧之憂地聊天」。

雖然早前與特拉布宗解約，但史杜列治亦對球會充滿謝意，「在禁賽令期間，我不能為球隊披甲，若果我繼續領薪會使我感到萬分不舒服，所以我與特拉布宗才得到共識而解約。我必須感謝球會的職球員對我的支持，我十分享受在球會的時光」。

史杜列治曾在利物浦效力7個球季，並曾經贏得歐聯錦標。（資料圖片／Getty Images）

史杜列治早年曾經效力多支英格蘭勁旅，包括曼城﹑車路士及利物浦，期間曾經贏得英超及歐聯錦標，他在去年約滿利物浦後，加盟土耳其的特拉布宗，在今季聯賽上陣11場並攻入4個入球。

史杜列治在加盟後於聯賽上陣11場並攻入4個入球。（特拉布宗Twitter截圖）

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