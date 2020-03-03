【新冠肺炎】港超聯暫停兩個月後重開　足總盃首戰東方主場出擊

受武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）疫情影響，早前多項本地足球賽事延期。經連日向康文署爭取場地後，足總昨日公布足總盃會在本周六（7日）在將軍澳運動場閉門復賽，首場賽事將由東方龍獅鬥標準流浪；而港超聯則在3月10日重啟。

足總昨日（2日）跟港超球會召開會議，會後證實本周六（7日）起會在將軍澳運動場閉門復賽賽，並以一日一賽的形式進行。足總今日公布重新編排後的賽程，優先上演的主要為足總盃賽事。

對上一場港超聯比賽在今年1月19日舉行，當時愉園於主場斧山道運動場跟佳聯元朗踢成1：1。（資料圖片）

足總盃首圈在本周六率先舉行，首戰由主場原設在將軍澳運動場的東方鬥流浪；理文跟大埔則緊接在周日爭奪晉級資格。此外，足總分別會在本月12、13、 15及16日進行四場足總盃半準決賽；準決賽則在21及22日上演，比賽全數安排於下午2時30分開賽，且皆閉門進行。不過，有機會決出來屆亞洲賽資格的足總盃決賽，則維持在5月31日進行，惟足總未有公布比賽場地，賽事也暫定開放予球迷入場。

東方龍獅（藍衫）本周六（7日）將在主場將軍澳運動場出戰足總盃首圈。（資料圖片）

港超聯方面，足總在3月10日將排一場第四周補賽，由冠忠南區鬥傑志，比賽同樣在將軍澳運動場閉門進行，並安排在下午2時30分展開。

足總指將遵循醫學專家及香港政府意見，於訓練及比賽場地均實施相應的防疫措施，以避免人多聚集及減少社交接觸。而當局也會繼續與相關人士溝通，並密初關注及檢視情況，將就4月及以後的賽事作出進一步安排及公佈。另外，由傑志鬥南區的菁英盃決賽，會於5月10日於旺角大球場進行。