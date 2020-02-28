【港超聯】傑志鬥理文再度改期　足總：最快下周一有公布

因武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）而押後的港超聯原定於3月1日重開，雖然康文署日前公布有限度重開轄下戶外設施，但足總今日表示，港超聯將再度延期。

政府昨日宣布按抗疫督導委員會暨指揮中心指示，在實施針對性措施減低社交接觸和採取預防感染措施的前提下，由下周一（3月2日）起逐步恢復更多公共服務。

當局指康文署部分戶外運動設施將會重開，包括網球場、草地滾球場、緩跑徑等，但會實施特別安排。以維多利亞公園網球場為例，每個球場只可容許4名人士進入，觀眾席、更衣室及淋浴設施會暫時關閉。政府發言人又指，為更有效阻止病毒傳播，一些公共設施如公眾游泳池、室內運動設施等，不宜在現階段恢復開放，惟未有提及各區運動場的安排。

傑志原定3月1日於旺角大球場對理文，惟賽事將再度改期。（資料圖片）

港超聯原定於3月1日重開，由傑志鬥理文，當時足總暫定以旺角大球場作為比賽場地，惟指要再跟康文署商討細節。足總雖一直康文署保持聯絡，惟本周一跟港超球會開會後，仍稱未獲政府確實回覆。

據悉，傑志跟理文早已獲足總知會該場比賽將再改期，惟足總一直未有正式對外公布。足總回應查詢時，仍就事件與政府溝通，暫定將3月起的所有港超聯賽事再度押後，詳情容後公布。足總又稱下周一將跟港超球會進行會面，最快會後公布最新安排。而足總網頁已於下午更新，顯示傑志跟理文一役將再度改期。