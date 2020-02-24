【港超聯】足總不考慮私人場地作賽　足總盃暫定延至3月上演

足總今日（24日）第三度就賽事延期等問題跟10間港超球會召開會議，行政總裁溫達倫指會方已向政府發信，爭取場地及提供補貼，惟一切仍需等待消息。

自康文署上月底暫停開放轄下足球場，足總一直研究各種後備方案及復賽計劃。康文署早前將「封場」禁令延至3月2日，足總今日第三度與10間港超球會召開會議，為原定下周日（3月1日）重開的港超聯商討對策。

足總與港超球會自康文署封場後召開第3次會議。（袁志浩攝）

爭開放旺角場或大球場 望政府提供補助

會後各間球會代表都未有接受傳媒訪問，足總行政總裁溫達倫向記者透露，會上球會表達希望完成餘下所有賽事的立場，足總也分別透過主席及董事會向康文署與民政事務局發信，爭取開放場地：「首先是希望開放予閉門作賽，希望是旺角場或香港大球場，若之後情況許可，再爭取開放觀眾入場。」溫達倫補充，足總同時會向政府爭取資助，補貼球會因閉門比賽而損失的門票收入，以及各項昂貴開支。

不過足總早前曾跟政府有關部門交流，當時未獲正面回覆；立法會議員馬逢國更引述民政事務局局長劉江華，指在全城抗疫下「冇得傾」。溫達倫指自己每日都跟相關人士交流，認為對方回應積極，「自從上周二跟政府開會後，他們也明白我們的困境，大家一起努力尋求解決辦法。上周五晚獲當局回覆，會盡快給予我們答案，相信今周內有新消息，現在只能等待。若周二或周三未有回應，我會再跟進。」

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國早前引述劉江華指，對開放康文署場地予港超聯球隊比賽態度決絕。（資料圖片／周禮希攝）

足總盃初步延至3月

足總盃賽事早前一度安排在將軍澳足球訓練中心舉行，惟最後因球會提出反對而改期。溫達倫指足總暫定將首圈比賽安排在3月舉行，或會運用3月下旬的國際賽期間的空檔。他也明白足球訓練中心並非比賽的合適場地，「始終賽事或會決出亞洲賽資格，所以場地很重要。加上現在訓練中心的兩個比賽球場不斷被使用，我也很擔心質素問題」。

港超聯原定於3月1日於旺角大球場重燃戰火，由傑志鬥理文。（資料圖片）

足總未考慮其他私人場地

不過，足總卻未有考慮借用其他私人場地，如香港足球會位於跑馬地的球場，或香港欖球總會的京士柏球場等等。溫達倫稱：「現時沒有這打算，我們需要亞洲足協批准的正規球場。以京士柏為例，質素可能比訓練中心更差，球隊亦希望在真草場比賽。」據悉，足總暫定於3月的第二周才再跟港超球會召開會議，但此段期間足總仍會跟球會保持緊密溝通。