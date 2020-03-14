【東京奧運】暴食症少女的重生記　學懂放下　咖啡師變馬拉松選手

2月最後周末，美國舉行奧運馬拉松選拔賽，結果令一眾「馬評家」大跌眼鏡，男、女子組結果爆冷。其中女子組亞軍施度（Molly Seidel）初次參加全馬，一擊即中奪得奧運入場券。 大學時代的全國越野賽精英，本有機會在4年前里約奧運代表美國。施度走到奧運，要跨過傷患，還要越過心的障礙，抑鬱與飲食失調。

25歲的施度在大學時代專攻1、2哩長跑及越野賽，16年畢業那年戰績最為彪炳，奪得全國大學聯會（NCAA）的越野跑、室內3000米及5000米冠軍，卻跑不上畢業後那條康莊坦途。

長年訓練，四出征戰，骨盆疲勞出現骨折。從大學「老鬼」變身社會「新人」一刻，直墮谷底。

衝線一刻，施度創出歷史，喜極而泣。（路透社）

「朋友看得出我很絕望，需要協助」，施度憶述腳傷的原因，與高校時間開始的飲食失衡有關，「不斷重複一些習慣，感覺能控制些什麼。久而久之，改變了飲食與跑步習慣」。當時的她出現了強迫症，發展成暴食症，但眼見周遭的跑手保持低體重，又加大訓練量以消耗過剩營養，結果後來執迷於進食營養食物。

施度就讀於印第安納州聖母大學，乃大學跑界「明星級」跑手。（Instagram）

NCAA賽事的冠軍指環，在施度眼中變成緊箍咒，不想記起卻未敢忘記，「我不欲戴起它們，不想看見，因為只會聯想到那時的生活不太快樂」。多年飲食失衡，換來骨質疏鬆，身體受不住高強度訓練。施度16年畢業，因傷放棄待她動筆的巨額贊助合約，餘下贊助金不足生活，唯有重返校園，繼續跑步，於是繼續傷，錯過了里約奧運選拔賽。

此刻，施度終於痛定思痛，放棄所有贊助，專注治療身和心的創傷。

施度曾經在大學越野賽稱后，不知不覺身心皆受傷。（Instagram）

她曾經與跑鞋商簽下條件較普通的合約，及後放棄了，遷到波士頓後改為加入跑會，頂多只是半職練跑。她是跑手，是咖啡師，也是褓姆，「起牀後練主課，之後工作幾小時，稍後時間再跑一下」，訓練課表也包括跟大學時代的教練和跑友交流，以監察她的情緒。吃便隨心吃，不用顧慮體重，施度說：「我學習冷靜，不會依賴那些習慣，用跑步和飲食控制焦慮。」

施度賽後感謝冠軍圖莉雅穆（右），二人既一同訓練，賽事中亦一同領放，齊齊取得入場券。（Getty Images）

施度在2018年下半年接受手術治療腳傷，康復後去年加強訓練，更於本年初侯斯頓半馬跑出1小時9分35秒，直接入圍奧運選拔賽。往績出色，不代表得到賞識，尤其是路漫長的馬拉松賽。美國跑步網站《PodiumRunner》賽前請多位專家，每人預測5位可能跑入三甲的選手。施度藉「B標」半馬組最快成績入圍，但只有一人的「貼士」把她放在最後一席，令她的名家指數只有1分。結果，她在阿特蘭大舉行的選拔賽震驚全國，人生初馬跑出2小時27分31秒得亞軍，成為美國田徑隊史上首名初馬入圍的女選手。

施度（左）將與圖莉雅穆（中）及傑庇高（右）出戰東京奧運女子馬拉松。（路透社）

「No brain, no pain」，施度賽後說跟教練有這麼一句「密語」，「沒留意里數，不留意步速，只順勢而行，憑感覺前進。對步速感覺良好，可以應付，就維持這樣跑下去」。

這成績遠遠未夠稱霸世界，但對施度，跑起來感覺良好，於願已足。

（Getty Images）