【英超】利物浦殘陣2：1反勝般尼茅夫　主場22連勝破塵封48年紀錄

利物浦連吞兩場敗仗，加上陣容天殘地缺下，返回主場晏菲路鬥般尼茅夫。雖然紅軍先失一球，但及後由沙拿與沙迪奧文尼各建一功，結果以2：1力克對手，力保今季英超主場全勝紀錄。

利物浦在上輪聯賽3球不敵屈福特後，相隔422日後再度在英超落敗。紅軍的不敗走勢斷纜後，仍在周中的足總盃16強遭車路士踢出局。

利物浦兩連敗外，陣容上同樣天殘地缺，多名主力今仗缺陣，當中包括隊長佐敦軒達臣﹑門將艾利臣及羅拔臣缺陣，占士米拿今仗客串左閘，而阿祖安繼續把守最後一關。

另外，英超賽會因擔心新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，在今周起取消兩軍賽前的握手儀式，兩軍球員在今仗變成「點頭之交」。

英超在今輪起取消賽前握手儀式，兩軍球員僅點頭示意。（路透社）

利物浦由沙拿及文尼各建一功，為球隊在上半場領先2：1。（路透社）

利物浦在晏菲路迎戰中下游的般尼茅夫，紅軍竟然在早段失守，客軍由一次反擊先開紀錄，哥林威爾遜略有犯規之嫌推開高美斯取得控球權，般尼茅夫及後由謝法臣拿馬橫傳予哥林威爾遜輕鬆門前建功，在9分鐘先拔頭籌。

般尼茅夫隊長史堤芬曲克（Steven Cook）受傷退下火線，由積克森遜（Jack Simpson）入替，但可惜該名後備登場的球員一次犯錯，被沙迪奧文尼搶去皮球，並助攻予沙拿左腳得手扳平，射入今季第16個聯賽入球，在25分鐘為紅軍追成平手。

般尼茅夫在中圈一次傳失，雲迪積克立即交出直線撕破般尼茅夫的防線，文尼接應單刀得手，在33分鐘反超前2：1。

易邊後，般尼茅夫的賴恩費沙（Ryan Fraser）早阿祖安一步，欲以挑射笠死阿祖安，但占士米拿力挽狂瀾，在白界線前飛身解圍救駕，助利物浦力保領先優勢。沙迪奧文尼及後時間在禁區外一記熨射直飛死角，惜射中柱彈出，未能梅開二度。利物浦結果以2：1反勝般尼茅夫，力保今季主場全勝紀錄，而22場主場連勝，亦打破當年同由紅軍在1972年所擁有的連勝紀錄，並以82分續居榜首；般茅則以27分暫列18位。

賴恩費沙在下半場一記笠射，幸得隊長占士米拿勇救空門。（路透社）

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