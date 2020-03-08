【英超】阿仙奴主場挫韋斯咸　拿卡錫迪一箭定江山　聯賽8場不敗

阿仙奴在主場迎戰韋斯咸，兵工廠的中目標攻門寥寥可數，但戰至下半埸78分鐘，奧巴美揚禁區外一記冷箭省中對方球員，並帶幸運成份反彈向韋斯咸大門，及後由後備入替的拿卡錫迪建功，結果一箭定江山險勝韋斯咸，聯賽連續8場不敗。

阿仙奴在主場迎戰韋斯咸，主帥阿迪達派新兵柏保路馬利（Pablo Mari）與大衛雷斯扼守中路，而施巴路斯（Dani Ceballos）取代重創的托拉拿，前線則續由尼基迪亞攻堅。

賽前的握手儀式在今周起取消，兩軍球員改以互碰拳頭致意。（路透社）

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阿仙奴在上半場最具威脅的攻勢，來自柏柏斯達夫普路斯的助攻，接應頭槌頂中橫楣彈出，兵工廠與韋斯咸在上半場互無紀錄。

韋斯咸在下半場亦有大好機會開紀錄，一次左路攻勢傳中，賀拿在禁區內二傳予安東尼奧頭槌攻門，幸好兵工廠門將尼奴反應快及時撲出，力保不失。

柏柏斯達夫普路斯在上半場的頭槌攻門中楣彈出。（路透社）

阿仙奴門將尼奴反應快，及時撲出安東尼奧的頭槌。（路透社）

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戰至比賽末段，阿仙奴終打破僵局，小將布卡約沙卡在左路助攻，傳給隊長奧巴美揚禁區外勁射，在省中韋斯咸守衛並幸運地反彈入禁區，奧斯爾門前向橫一頂，後備入替的拿卡錫迪輕鬆建功，加上視像助理裁判（VAR）判定沒有越位，阿仙奴終在78分鐘打開紀錄，同時憑這個入球奠勝，全取3分，聯賽8場不敗，暫以40分升上第9位；韋斯咸未能成功搶分，以27分排16位。

後備入替的拿卡錫迪在下半場末段建功，為阿仙奴打開紀錄。（路透社）

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