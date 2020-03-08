【英超】沙拿創一紀錄成紅軍史上最佳　埃及之王值得更多認同嗎？

利物浦主場對般尼茅夫一戰，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）完成個人第100次為利物浦上陣，同時射入個人在紅軍第70球－－這個數字，在英超史上僅得一人在同一球會100戰後，交出更多入球。 「埃及之王」作為主力射手，卻未必是最獲利物浦球迷認同的一個球員，他應獲得更多認同嗎？

利物浦對般尼茅夫，球員看似都為早早落後顯得有點急躁，畢竟不久前才遭遇44場不敗斷纜、近4戰3負的小低潮。25分鐘，沙迪奧文尼在三閘線附近搶走對手腳下球，發動突擊，他殺入禁區後橫傳給後上的穆罕默德沙拿，卻有點人前波後，沙拿還是及時轉身接球，沒有多看又是微微一推再轉身一射，一個看似不怎麼可能的機會，皮球越過3名後衛1個門將，直入網窩。

這是射手的觸覺，也是沙拿最大的利器。細看之下，原來這入球更為他創下一大里程碑。

沙拿在個人為利物浦上陣第100戰，同時創下球會紀錄。（美聯社）

紅軍對般尼茅夫一戰，正是沙拿為利物浦第100次上陣，也射入了他在紅軍的第70個英超入球。沙拿在百戰里程碑後，超越了雲尼斯杜萊（Ruud van Nistelrooy）、阿古路（Sergio Aguero）和費蘭度托利斯（Fernando Torres）；在英超史上，僅有一人在為一間球會作出100次上陣過後取得的入球數超越沙拿。

按圖觀看英超「百戰射手榜」：

另外，沙拿亦成為在2002/03球季的奧雲之後，首位連續3季攻入超過20個英超入球的利物浦球員，若單計利物浦在英超史上的百戰射手榜，沙拿更是獨佔鱉頭－－超越費托、科拿（Robbie Fowler）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）及奧雲（Michael Owen）。

按圖觀看利物浦「百戰射手榜」：

然而，沙拿雖然負起入球重任，近季的人氣一直不及其他隊友，亦屢次因「獨食」、「浪費機會」遭批評。今季初對般尼一戰，文尼曾因沙拿未有傳球而選擇射門，被換走後大發雷霆，成為一時熱話，事件亦令沙拿飽受許多利物浦球迷口諸筆伐，若到網上討論區一看，不難發現「賣掉沙拿」的聲音。

但數字切實地證明，沙拿的確是近代最高效率的利物浦前鋒。英國媒體如《利物浦回聲報》、《BBC》都在報道中為沙拿平反，其中前者寫道：「利物浦傾力反勝的表現，無疑獲得球迷欣賞，唯獨除了穆罕默德沙拿。球迷總是拿著他效力紅軍、攻入44球的表現，去作為評價他的基準。不過，就憑他連續3季攻入超過20球的表現，沙拿應該獲得更多尊重」。

沙拿值得更多認同。（Getty Images）

《BBC》則寫道，晏菲路球場內的球迷，常將他們對雲迪積克、羅拔圖法明奴的欣賞化作歌聲，佐敦軒達臣、安德魯羅拔臣若然上陣，也會是球迷寵兒，但卻較少聽到「沙拿之歌」。不過，也許是沙拿平日較少公開發言、季初因獨食惹怒文尼亦招來負面觀感，「埃及之王」不再是球迷最愛；也許是因為，許多利物浦球迷忘記了，不久之前，隊內的前鋒是尼哥、安德魯卡路爾、法比奧波連尼……

沙拿，一位高效率、作風低調的射手，也許應該得到利物浦球迷的更多認同。