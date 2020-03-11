【女足】港隊土耳其盃三戰皆北　落敗背後球員不一樣的體會

香港女子足球代表隊周二（10日）完成「女子土耳其盃2020」賽事，港隊煞科戰遇上哈薩克頂級聯賽球隊BIIK Kazygurt，最終吃下賽事最大敗仗、慘吞6蛋而回。 然而港隊今次參賽志在讓多位18歲以下的年青球員汲取經驗，小將們表現讓一眾師姐感到驚喜之外，雙方也在歐洲球員身上感受到自身不足的地方，未來繼續往勇闖2030年亞洲盃決賽周的目標前進。

香港女足昨日迎來土耳其盃煞科戰，跟曾參加女子歐聯的哈薩克頂級聯賽球隊BIIK Kazygurt碰頭，港隊此仗派出陳頌文、胡彩瑤、蘇鎧霖等年青球員，前兩者更是首度在成年隊擔正。上半場港隊26分鐘內3度被敵軍於禁區頂遠射得手，34分鐘更在門前走漏對方前鋒，半場落後4球。

換邊後港隊表現雖有改善，但最終仍再兩度失守，結果以0：6告負。總結全個賽事，港隊3戰全敗共失14球，唯一入球由15歲小將林永嫺鬥羅馬尼亞時取得。

港隊在土耳其盃最後一戰派出多位年青球員上陣。（足總提供）

兩小將首任成年隊正選 陳頌文：期望再上陣

港隊今屆賽事特意徵召多名年青球員入伍，期望藉「以老帶新」參加比賽加強培訓效果。首任正選的U15球員陳頌文坦言賽前相當緊張，「希望自己可發揮最好實力，也不要拖累大師姐吧。」這位小將自覺這場表現尚可，惟身體碰撞及體能上仍輸蝕，「能跟成年隊比賽，見識外國水平，認清不足，回港會改善弱點，希望往後仍有機會再為一隊上陣。」

陳頒文（右）在煞科戰首度正選上陣。（Evima Sport Facebook圖片）

小將踢得放膽 師姐感驚喜

這役上半場為港隊把守最後一關的吳卓蔚，則大讚另外兩位年青球員，分別是陳穎霖及胡彩瑤。她認為前者沒有怯場，不時封走來球及搶截成功，傳送也時有威脅；後者雖身型單薄，表現卻有驚喜。吳卓蔚說：「想不到她的對抗性還不錯。賽前她說自己很緊張，上場卻很放膽，很少大腳踢走來球，會嘗試找隊友短傳或盤扭，踢得很醒目。」

首兩場比賽皆擔正的陳穎霖（左）表現穩定。（Evima Sport Facebook圖片）

港將見識歐洲水平 機動性成分野

BIIK Kazygurt雖非國家隊，但這間球會已曾多次問鼎哈薩克頂級聯賽冠軍，吳卓蔚直言對方踢得相當主動且有默契，「她們有波就彈、彈、彈，完全掌握隊友走位，相反我們每一腳也要控定再傳。她們失控球後會想盡辦法搶，很機動性；四六波也不怕、照去，港隊卻通常會縮後。」

她認為今趟旅程見識歐洲踢法及球員質素，對港將大有幫助，「歐洲球員很願意嘗試各種傳球、腳下功夫及技巧；頭槌又有力，相信這是彼此最大分別。」港隊完成賽事後，今日下午將啟程回港，並會於周四返抵本港。