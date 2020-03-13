【歐霸盃16強】曼聯作客奧地利5：0大破寧斯　恩哈路入靚波

歐霸盃16強首回合，英超曼聯作客閉門出戰奧地利榜首球隊寧斯，在輕描淡寫下，「紅魔」淨勝5球，晉級8強在望。

憑著較平均實力，曼聯反客為主，取得超過六成的控球率，威脅性攻門更是一面倒。27分鐘，中場波基斯費南迪斯左邊彈交禁區邊的恩哈路，該名尼日利亞前鋒展現功架，左右腳「三連剔」後勁射打破僵局。

39分鐘，主隊鋒將弗里瑟（Dominik Frieser）伏兵遠柱近門起腳，科特迪瓦後衛艾歷拜利快腳閂出底線，曼聯力保不失。

丹尼爾占士破入球荒

換邊後紅魔未有放鬆，53分鐘，丹尼爾占士在一次反擊中於左路長驅直進，至禁區邊「扣」過後衛推入中路射入2：0，此球亦是他自去年9月以來在32場比賽中的首個入球；其後恩哈路接應直線傳送12碼點附近妙射，惟皮球中柱彈出。

82分鐘，費特洛迪古斯直線送前，來自西班牙的中場拍檔桑馬達乖巧地送球入網；補時階段，主隊已是強弩之末，格連活特與安達斯彭利拿的入球替曼聯將比數改寫成5：0完場。

歐洲足協下周召開緊急會議

另外，歐洲足協將於下周召開緊急視像會議，與來自55個國家的足總、球會及球員代表討論如何應對新冠肺炎疫情，包括是否把今夏舉行的歐洲國家盃延至2021年、更改賽制甚至主辦地點，以及歐洲球會淘汰賽賽事由兩回合改為一場過決勝。