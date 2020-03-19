李慧詩曹星如新冠肺炎病毒測試呈陰性　體操兩子檢測結果待定

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情升級，波及全球體壇，周三（18日）終有首個香港運動員確診。 香港代表隊近日由外地返港時曾與確診者同機，體院今午（19日）證實拳擊代表曹星如、李慧詩等場地單車隊成員及羽毛球隊的病毒測試結果均呈陰性。

香港昨日（3月18日）錄得25宗新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）確診個案，創單日新高，當中14宗由外地輸入，包括第172號確診者、從法國經曼谷抵港的空手道港將李振豪。

拳擊代表曹星如上周五由約旦經杜拜返港。（Olympic Channel）

單車代表李慧詩及其餘隊友和職員一共10人全部呈陰性。（資料圖片）

香港代表隊近期亦有出外比賽或集訓，然而大部分運動員近日紛紛返港。惟曹星如、李慧詩及石偉雄等人乘坐的航班均有乘客確診新型肺炎，有見及此香港體育學院隨即邀請私家醫院醫生為運動員進行病毒檢測。

體院今日表示，港隊拳擊代表曹星如、女子單車代表李慧詩及其餘隊友和職員一共10人，病毒測試全部呈陰性，而未有與確診者同機、由英國回港的羽毛球隊之病毒測試結果同樣為陰性。至於由阿塞拜彊返港的體操代表石偉雄及吳翹充，則仍在等待檢測結果。

運動抗疫知識，做運動都要小心：

+ 6 + 5 + 4

昨晚體院向運動員發出內部訊息，表示衛生署已聯絡與確診運動員李振豪有密切接觸的人士，該批人士需要隔離。其他人則為低風險人士，雖然按指引毋須隔離，但院方會檢視確診者過往幾天的活動範圍，為所有低風險人士安排14天自我隔離。