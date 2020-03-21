【離島行山路線】搭船遊吉澳嘆手打墨魚丸　先去東北小島鴨洲綑邊

以往到吉澳、鴨洲等小島，一般要有禁區紙或參加本地旅行團，自從2018年9月船公司開辦了船班，到吉澳遊走就方便得多。

周日（2月2日）相約友人到吉澳閒遊，早上天氣清涼，與寶寶在大學站美心嘆過早餐，齊步往馬料水新碼頭搭早上8時30分的船班（編按：船公司更改船期，現改為早上9時於馬料水開出）。大船途經船灣淡水湖大霸、黃竹角、虎頭沙半島，約早上10時半抵吉澳碼頭，落了部份遊客再繼續駛往鴨洲。

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詳細船期資料可按下圖：

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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到達鴨洲後在島上綑遊，中午12時大船接遊客回吉澳友人店舖午飯。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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飯後到天后廟、水月宮等景點逛逛，在大街買點手信及茶果，下午3時半返回大船，約兩小時航行駛回馬料水碼頭。在近日疫症陰霾下，若不怕坐船太久，到小島郊遊，遠離煩擾，輕輕鬆鬆，吉澳遊不失為一個好選擇。

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