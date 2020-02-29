【西貢行山路線】橋咀洲地質步道半日遊　行連島沙洲尋「菠蘿包」

遊過萬宜水庫東壩壯觀的六角形岩柱，大家想像得到1億4,000萬年前香港經歷的火山爆發是如何猛烈了吧？現時的橋咀洲，位於當時這個巨大的破火山口的邊緣，地質遺蹟豐富，是認識和欣賞火成岩不可錯過的一個地點。 全長約500米的橋咀洲地質步道，沿途可找到多種火成岩，包括火山角礫岩、流紋岩和石英二長岩，廣為大家熟悉的「打卡」熱點連島沙洲及野外的「菠蘿包」，都是大家尋寶的目標！

點擊下圖率先看看橋咀洲特色景點、風光！↓↓

+ 6 + 5 + 4

導賞點：

天然連島沙洲 將分離小島合二為一

連島沙洲是橋咀洲必探的地標景觀，海浪將沙石帶到島嶼岸邊，當沙石慢慢沉積下來，便形成天然沙洲，將橋咀洲與附近的橋頭島連接起來，便是大家見到的連島沙洲。

想在連島沙洲的沙石路走過，便要注意潮退時間，沿途更可見到島上許許多多源自白堊紀時期的火山岩，近距離感受億萬年前至今慢慢形成的多種典型火成岩、風化作用、海積地貌及海蝕地貌。

潮退後形成連島沙洲，人們可從中間走過。（野外動向授權使用）

更多靚景打卡行山路線：

【塔門】西貢黃石碼頭出發 暢遊香港後花園看浪漫日落

【大埔】千級樓梯上九龍坑山 遠眺八仙嶺 遊流水響水塘

【青衣】上三支香看昂船洲大橋 爬英雄石再落仟步天梯

【港島】大潭水塘靚景又有古蹟打卡 輕鬆易行啱一家大細

尋找「菠蘿包」火山岩之旅

除了連島沙咀，橋咀洲另一個必探景點便是有野外的「菠蘿包」之稱的石英二長岩。拍攝當日下午橋咀洲潮退得很厲害，大片露出的沙洲上，不難發現各式各樣的典型火山岩，如火山角爍岩、流紋岩、沉凝灰岩及剛才提及的「菠蘿包」石英二長岩。

以「菠蘿包」為例，因為風化作用使岩石外層的礦物膨脹或收縮，致使表面形成龜裂狀的紋理而得名。

邊走邊觀察，形形色色的火成岩就好像殘留著億萬年前香港火山不斷爆發的遠古記憶，非常值得花時間慢慢細賞。



沿郊遊徑登高望遠

行走整條橋咀洲地質步道難度不高，唯一一段上山路線便是走過連島沙洲到達橋頭島上的郊遊徑。沿山路走到橋頭觀景台，可居高遠眺清水灣半島與牛尾海的美景，認識長期海岸作用下形成的海岸地貌。

公眾設施齊全，可在小食亭補給。（野外動向授權使用）

設施

超清澈！橋咀公眾泳灘

橋咀泳灘位於橋咀洲西岸的橋咀附近，現已列為公眾泳灘，泳季有救生員當值，建有更衣室、淋浴設施和灘畔燒烤爐，設備齊全。旁邊更設有小食亭可作補給。



補給點：橋咀泳灘附近小食亭

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略

立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊

注意事項

注意潮汐漲退時間！

出發往橋咀洲之前，記得注意潮汐漲退時間。一般來說，當潮水高度低於1.4米時，連島沙洲方會出現，同時記得注意回程時間，如果遇上潮水上漲就不要冒險橫過沙洲了。有關潮汐漲退資料可參考香港天文台網站或地質步道上的潮汐漲退資料牌。

交通資料：前往橋咀洲街渡 於西貢碼頭乘搭街渡到橋咀洲，船程約15分鐘 查詢電話：90822057 / 90805794（西貢街渡協會）

橋咀洲地質步道路線資料（野外動向網頁截圖）

（路線提供：香港聯合國教科文組織世界地質公園）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：踏上連島沙洲 — 橋咀洲】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！