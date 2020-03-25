【01測試．行山鞋】Selvatica適合香港環境　名牌鞋底抗滑有保證

獲邀測試Aku Selvatica Mid GTX行山鞋，中筒設計加上GORE-TEX防水內裏，還配置Vibram Megagrip的鞋底，滿足香港行山人士各方面的要求。經記者測試後，這對鞋在陡峭的沙石路面及濕的地面皆有不俗的咬地力。

測試對象：Aku Selvatica Mid GTX

重點：防水能力、鞋底在不同地形的表現

地點：九龍坑山、青山、龍虎山

今次的測試對象是中筒的Aku Selvatica Mid GTX行山鞋。（顏銘輝攝）

測試對象簡介：

Aku Selvatica Mid GTX是一對綁帶設計的中筒遠足行山鞋，適合短至中途行山以及山徑訓練。它使用了Vibram® Selvatica Megagrip防滑粗粒鞋底，在乾地及濕地俱有不俗的咬地能力，適應本港潮濕的環境。它有ELICA自然步履系統，加上EVA吸震中底，提供承托及吸震。它亦用了GORE-TEX® Extended Comfort的防水內裏，料防水能力有保證。

這對鞋重920克，平均每隻460克。雖然產品介紹標榜輕量，但我穿起上來覺得略重，所以我比較近期穿過兩對性能接近的中筒行山鞋重量，The North Face Ultra Fastpack III GTX一對約810克，而Merrell Ontario 85 Mid Waterproof則重832克。這三對鞋都有防水功能，同樣用了Vibram Megagrip鞋底。

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Aku Selvatica Mid GTX是一對綁帶設計的中筒遠足行山鞋，適合短至中途行山以及山徑訓練。（顏銘輝攝）

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青山的山路多浮沙碎石，可以測試行山鞋在乾地的抓地力。（顏銘輝攝）

測試地點簡介：

由大埔頭經衛奕信徑上山，登440米高的九龍坑山。此路線多石屎樓級，還有少部分的泥石地，也是測試抓地力為主。

由良景邨沿馬路上良田坳，再沿陡峭的沙石路登583米高的青山，之後行樓級落山景邨，測試這對鞋在沙石地的抓地力，以及長途遠足的舒適度。

為了仔細測試這對鞋在濕地上的發揮，特地再去一次龍虎山的龍虎石澗，看看這鞋在流水及濕石中是否防滑以及有沒有入水。

龍虎石澗近市區，有水流、也有濕石，也有小水潭，是個很適合測試行山鞋的地方。（顏銘輝攝）

測試後感：

穿行山鞋上山前，一定要「開鞋」，穿着它行街上班幾天，讓雙腳與新的行山鞋磨合。Aku Selvatica Mid GTX幾適合我的腳形，頭幾次穿上它已經覺得貼服，尤其鞋頭幾闊，沒有壓迫的感覺，配合到亞洲人較寬的腳形。

穿中筒行山鞋上山，自然是犧牲靈活度，去加強保護性。在幾次測試，有時穿着它想去跑幾步，覺有點笨重，還是慢慢行更好。Aku Selvatica Mid GTX的鞋頭幾硬淨，有幾次不小心踢中路面的大石，腳趾也不覺痛，而且在中筒的保護下，就算山路如青山般崎嶇，都沒有足踝拗一拗的情況。

論賣相，我覺得Aku Selvatica Mid GTX只屬一般，但選擇行山鞋還是以功能先行吧。值得一提的是，這對鞋的鞋帶幾好綁，不易鬆，行山途中不用綁帶；以前穿過一些行山鞋，行到中途會愈來愈鬆，要蹲下來綁。

+ 4 + 3 + 2

不同地形測試：

至於在鞋底防滑功能上，Aku Selvatica Mid GTX在石屎樓級及馬路上完全沒有問題，而在第一次測試中，近玉秀峰的一段路是乾涸的泥路，無論上落都十分穩健，Vibram鞋底怎樣怕這類尋常乾地！

第二次測試上青山，由良田坳上青山，有很多斜度甚高的路，路況都多浮沙碎石，有些位置鄰近溪流，石面有水，但Aku Selvatica Mid GTX在這些路面的發揮都相當好，沒有滑倒的感覺。

第三次測試到龍虎石澗，看看這對鞋在濕滑石頭上的表現。在一處有流水經過的石面上行，不算太滑，就算沒有扶住兩邊的大石，仍然可以站得穩，可見Megagrip的厲害。在鞋底濕水後，我之後行到其他乾石面上，也行得穩健。

我之後再挑戰Megagrip的極限，踏足一塊上面有濕青苔的大石，即有滑倒的感覺，需要扶住。

穿Aku Selvatica Mid GTX行山的時候，踩濕石也穩，但見到上面有水及濕青苔的石頭，就盡量避開，或者要有東西扶住才好踩上去。

Megagrip鞋底在濕的石面上都穩陣。（顏銘輝攝）

在濕青苔的石面上，Megagrip鞋底也咬不住地了。（顏銘輝攝）

防水性能測試：

GORE-TEX是戶外用品界享負盛名的防水技術，我先在龍虎石澗看看它在戶外的效果。首先，我將鞋淺浸水中，水位沒有蓋過鞋帶的位置，頭半分鐘沒有感覺，但漸漸覺得左右兩側濕潮。

之後，我深深踩進水中，水位幾乎觸及鞋帶綁結的位置，從鞋底量度上去，約11厘米高。就算水位到那麼高，鞋舌位置都沒有明顯入水，頭20秒左右亦不覺鞋內濕潮。不過，我漸漸發現兩側潮濕，濕氣的感覺穩定地上升，但沒有一下子的大幅入水。

我在家中亦用水盆再測試Aku Selvatica Mid GTX的防水能力，與龍虎石澗那次分別不大，只要水位不到最高的鞋帶扣，水都不會從鞋舌的縫隙流入來。我將鞋放在水盆內分半鐘，鞋內濕氣一直穩定地上升，雖然沒有明顯入水，但濕氣太重的話，雙腳肯定不會舒服。

穿Aku Selvatica Mid GTX踩進深10厘米以內的水窪，再馬上抽腳的話，這對鞋的防水性能可保鞋內乾爽，但避免穿這對鞋長期踩在流水，因為時間一長，當鞋內的濕氣累積的話，較難吹乾。

在石澗中試一試這對鞋的防水性能。（顏銘輝攝）

總結而言，Aku Selvatica Mid GTX的防水及抗滑能力俱理想，適合香港環境，就算天氣潮濕行山，在濕泥及濕石的表現仍然穩健。這對鞋適合重保護而輕速度的朋友。

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+ 7 + 6 + 5

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