【東京奧運】傳保留資格　凍結排名　運動員血汗不白費

東京奧運不敵新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），將延至明年舉行。全球運動員最關心的是，已到手或未到手的參賽資格，到底如何處理？近日陸續有不同消息。

國際奧委會早前曾透露，目前有57%的奧運資格已落實，並有43%未決出，這些資格會如何處理，引起不少運動員及各地協會擔心，本身已獲資格的會否「推倒重來」？未獲資格的，又要憂慮接連取消的資格賽會否繼續舉行？

香港隊已獲得的30個東京奧運資格：

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法新社報道指，國際奧委會周四（26日）與32個國際體育總會進行視像會議後，會保留經原定程序決出奧運資格，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）稱：「已經落實的2020東京奧運資格，會保留到2021年」。意味香港目前已獲得的30個東京奧運資格，包括李慧詩助場地單車代表隊所獲的4個女子短途賽資格，大有機會獲得保留。

儘管東京奧運未為延期作詳盡計劃，但已獲資格的運動員至少無需太擔心。（資料圖片）

國際羽聯考慮凍結排名

至於其他未落實的資格，包括羽毛球，則仍需制定新方案。羽毛球的奧運資格大多按世界排名而決定，但在多站取事取消下，選手亦無法繼續爭取積分，國際羽聯在2月底曾堅持，即使多站賽事因疫情取消，亦不會有彈性安排。

但目前疫情全球大流行、奧運亦延期下，羽聯在多國施壓之後亦讓步，表示：「短期內會研究暫時凍結排名，直至國際賽事可繼續舉行為止，目前正在研究，如何能確保新措施對所有球員都公平」，意味包括李卓耀在內等「邊緣人」，仍有希望在疫情結束後收復失地，爭取奧運資格。