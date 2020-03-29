【田徑】伊朗奧運英雄確診　奧運奪金破紀錄或夢碎

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球肆虐，2012年倫敦奧運銀牌、伊朗35歲鐵餅名將哈達迪（Ehsan Haddadi）昨日（28日）證實不幸染疫，這位為伊朗奪得首面奧運和世錦賽田徑獎牌的國民英雄，於年初還表示勢於原定今夏舉行的東京奧運奪金並打破世界紀錄，現確診後隔離治療中，目前狀況穩定。

亞洲除中國外另一「重災區」伊朗疫情嚴重，截至3月28日，伊朗單日新增超過三千宗確診新型肺炎病例，當地衛生部門表示現時當地累計超過35000人確診，單日再多139人死亡，全國超過2500人死亡。



2012年奧運銀牌、亞錦賽鐵餅6金得主哈達迪在昨日確診，儘管他之前在美國訓練，但最終在家鄉－－伊朗首都德黑蘭確診，哈達迪目前已經得到伊朗運動醫學聯合會和德黑蘭醫學大學協助，治療進度不俗。

這名亞洲鐵餅紀錄保持者除是奧運銀牌，生涯奪得6次亞錦賽冠軍、4次亞運冠軍，是伊朗田徑傳奇。（GettyImages）

哈達迪在年初曾在當地媒體訪問中表示：「奧運的鐵餅紀錄是69.89米，我相信70米是有可能的，這是我在今年東奧想追隨的夢想。」這名亞洲鐵餅紀錄保持者的個人最佳紀錄是69.32米。



不少運動員在染病後曾自白，患上新冠肺炎後體能大打折扣，倫敦奧運勇奪男子100米蛙泳金牌、南非退役泳手雲達貝克（Cameron van der Burgh）曾表示任何活動如步行亦已能令他疲累幾小時，哈達迪在染疫後能否再圓在奧運破紀錄奪金的夢想，仍是未知數，相信哈達迪在康復後必須加倍努力回復體能，才能接受常規訓練、並在延期的奧運中競逐金牌。

曾在2012年倫奧摘銀，是伊朗歴史上首面奧運田徑獎牌，「希望能在東奧取得金牌和打破世界紀錄。」他在年初道。（GettyImages）

至少11伊朗運動員染疫離世

由於伊朗官營媒體不許播報運動員染病與死亡新聞，據美國資助的伊朗媒體《法達電台》報道，現在已有至少11位運動員（包括退役者）經由官方證實死於新冠肺炎，實際死亡數字可能更多。法達電台引述世衛專家Rick Brennan估計，伊朗實際感染人數可能是公布數字的5倍，該國首位染病的運動員是一位22歲女子五人足球球員。