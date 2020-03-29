【健身】蜜桃臀女神Youtube教健身狂吸200萬訂閱　23歲擁商業王國

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情加劇下，乖乖留在家就可拯救世界，若想在家運動，選擇合適的Youtube健身影片跟着做，是其中一個選擇。 德國模特兒Pamela Reif開設Youtube頻道，設計由淺入深的健身影片，觀賞性或實用性都很高。這位年僅23歲的「健身女神」，更已是登上《福布斯》封面的少女企業家。

Youtube上的健身頻道林林總總，Pamela Reif的頻道是最受歡迎的頻道之一，主要原因，當然是本來任職模特兒的她身材健美、均稱，是許多女士心目中的完美身段，充滿說服力，尤其她毫不吝嗇展示自己的完美「蜜桃臀」，成為最佳示範。



除了外貌及身形，Pamela的影片亦相當實用，主要有10分鐘、20分鐘及30分鐘的影片，每條影片均針對不同部位、或是全身運動，讓觀眾可以按自己的需求選擇；加上Pamela在片中會以英語作清晰講解，針對每個動作講述注意事項、間中亦會作直播教學，讓觀眾可隨時發問關於健身的問題，成功吸引大批粉絲，有男亦有女。



當然，在家跟隨影片訓練，在沒有教練指導下，必需小心、不能勉強跟隨影片動作，以防受傷或勞損。

Pamela的影片，無論示範及講解都很清晰。（Youtube截圖）

Pamela Reif外貌、學識及智慧兼備，年紀輕輕已發展出自己的事業王國（按圖放大）：

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至於Pamela到底是什麼人？她的背景絕不一般。



現年23歲的她，在德國健身界極具名氣、也相當有影響力。天生聰明的Pamela，17歲以最高分從高中畢業，當周遭朋友都以為她會攻讀醫學系，她卻走上了不一樣的路。



Pamela尚在求學之時已開始發展其個人instagram帳戶，在追蹤人數達到50萬後，旋即將IG平台變成個人事業，之後發展超乎預期：IG追蹤人數已達480萬，單靠IG已能賺取足夠金錢生活，每日都獲得10至20個廣告邀約；Youtube頻道也有逾200萬人訂閱，她更推出了自己的健身App「Pamstrong」、另外又發展時裝品牌等，年紀輕輕已成為企業家，去年登上德國版《福布斯》封面。

Pamela Reif是個高材生，完美運用自身優勢建立健身王國。（Pamela Reif/instagram）

Pamela細心設計健身影片，她的Youtube Channel上最具人氣的一條影片，就是一條「10分鐘六格腹肌訓練」影片，至今吸引超過2600萬人次收看。當然並非做一次就可以獲得六格腹肌，但若做對動作、持之以恆，肯定有效果，但若想獲得像Pamela的夢幻身材，還是需要包括飲食等多方面配合。

Pamela的頻道上最受歡迎的腹肌運動：