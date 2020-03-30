【西甲】沙維教巴塞隆拿需絕對話事權　「更衣室一定要夠和諧」

沙維效力巴塞隆拿17年，2015年離開西甲轉戰中東，退役後成為了艾薩德教頭。這名西班牙一代中場一直都想重返母會，更夢想有日成為「地上最強」主帥，但就有一定條件，最近更透露會收購什麼球員。

沙維於巴塞隆拿17年贏得25項錦標，2015年轉投艾薩德繼續足球生涯，2019年退役後繼續留在球壇，擔任艾薩德教頭。巴塞隆拿於西甲雖然繼續有好成績，但自哥迪奧拿於2012年離隊後，連同因癌症去世的維蘭路華，已經5度易帥，華維迪今年1月突然離任，一度傳出由會由沙維接替，最後由前貝迪斯主師施迪安接任。

沙維於巴塞隆拿贏盡錦標。（Getty Images）

沙維最近接受訪問時表示，自己確實想重返巴塞隆拿，但認為要等到時機成熟才會回巢。他說：「由零開始，而且我有決策權才會回去，這一點十分明確。」不只話事權，沙維亦要更衣室和諧，球員對隊友及球會都十分忠誠，「不能有任何小人在陣中」。

沙維退役後成為了艾薩德教頭。（Getty Images）

沙維夢想教掌巴塞，但有一定條件。（Getty Images）

如果有朝一日成為這支加泰隆尼亞勁旅主帥，沙維會收購哪位球員呢？沙維提到一個經常跟巴塞連在一起的名字：「我會簽尼馬。我不知道他的場外生活會否影響他融入（自己的戰術系統），但單以足球來說，這一定是個出色的收購。」。

尼馬屢傳會重返巴塞，去年夏天更一度接受完事，但最終只聞樓梯響。惟回購尼馬不是易事，價錢就算不用當初離隊的2.22億歐元，亦不會少過1億。外國傳媒指巴塞為了回購尼馬，希望變賣球員，就連基沙文亦可以放棄。如果未能得到尼馬，沙維有沒有其他人選？

沙維指更衣室一定要和諧，對球隊忠誠。（Getty Images）

點名兩大炙手可熱德甲兵

放心，沙維早就有準備。他續道：「就好像拜仁慕尼黑的情況，巴塞需要翼鋒球員，除此之外不需要太多新兵，我會說積頓辛祖及基拿比是不錯的人選。」辛祖及基拿比都是今季轉會傳聞不停出現的名字。

積頓辛祖於多蒙特冒起，已多次傳出被歐洲列強虎視眈眈，更有指英超球隊曼聯欲以1.3億歐元將他帶回英格蘭。至於拜仁慕尼黑的基拿比近兩季於拜仁表現出色，更在今季歐聯對熱刺一戰個人獨取4球，助德甲班霸大勝7：2，有指已成為了巴塞的獵物，經沙維點名後，或許令傳聞甚囂塵上。