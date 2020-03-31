【足球】英足總一意孤行腰斬低組別聯賽　小球會請願促對話

英國的新冠肺炎疫情嚴重，包括英超等各個級別賽事因而停擺，而英格蘭足總早前宣布非聯賽第三級別及以下組別的賽事，這個決定引起不少球會不滿。超過60間小球會向英足總發聯合的公開信，希望足總收回成命。

新冠肺炎在英國多地肆虐，英格蘭足總在本月中決定暫停各個級別聯賽，阻止疫情擴散。英格蘭足總在上周四（26日）公布非聯賽第三組別（Non-League National League 3，即第七級別）及以下賽事，以及女足第三級別的聯賽，立即腰斬並球季作廢，這個決定公布後引起不少球會的不滿。

英足總宣布第七級以下的聯賽腰斬，而英超等聯賽則暫停至4月底。（資料圖片／Getty Images）

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一共66支低組別球隊向英格蘭足總發聯合請願信，希望足總收回腰斬的決定，「在英格蘭足總作出這個決定，是漠視所有低組別球會的努力，同時對所有球會的財政亦有莫大的影響。縱然我們知道足總已作出腰斬的決定，但我們由此至終未有收到任何通知外，有關方面從沒有與我們商量，我們絕對不接受這決定，所以我們希望與足總立即直接對話，並重新考慮。」

在英格蘭第十級別聯郡甲組聯賽（Combined Counties Football League Division One）的Jersey Bulls，將會是腰斬的最大受害者，因為該支球隊在27場連勝，以20分拋離次席的球隊，並早以穩奪升班資格，但若果足總決定腰斬的話，27連勝也化為烏有。

英格蘭第十級別的Jersey Bulls在聯賽創下27連勝，或因聯賽腰斬而未能升班。（Twitter截圖）

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