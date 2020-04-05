【林村行山路線】嘉道理農場起步登大刀屻　路經金銀二橋賞石睇景

二月中東季季候風為華南地區帶來寒冷及乾燥天氣，這天（2月19日）山線安排上大刀屻，大埔港鐵站集合。 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上與友在新達廣場早餐，分批搭64K巴士到嘉道理農場下車，15人拍過大合照約10時起步。沿涼亭旁小徑前行，見石級路拾級而上，不斷的石級路有點吃力，但路段有林蔭，不致太辛苦。

上行不遠，開始轉入開掦路段，今日（19/02）天氣乾燥，加上天色晴朗，整個八鄉平原也盡入眼簾。隊友們沿山脊徐徐而上，很快就到了金銀二橋，金銀二橋上有不少大石，大家都走上大石拍拍照，玩得好開心。

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過了二橋很快就到達566米高大刀屻頂，在山頂拍過大合照，馬上沿山脊下行至北大刀屻旁涼亭大休。

休後沿山脊下山經箕勒仔、蝴蝶山徑至粉嶺火車站稻香下午茶，今日路線尚好，在連綿山脊走了10公里，四個多小時完成。

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