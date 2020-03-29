【大埔行山路線】串走大小菴山遊廢村　尋覓磨龍石兼探秘瓦窯

上周末原定到大菴尋找藏於深山的廢村及山上的磨龍石，因路線偏差了，訪村恐怕會太晚才能下山，唯有放棄，留待今周再探。

早上9時，一行四人在大埔墟站搭64K巴士到新村站下車，沿村路至龍丫排，公廁附近古道入林，經村墳轉入古道，古道被颱風「山竹」破壞，不少樹木塌下阻擋了，路線變得不明顯，小心跟絲帶及GPS前行，不遠處已見上次走過的路，原來已到小菴山廢村，上次心急下山錯過了。

在小菴山廢村拍過照續沿山嶺前進，到分岔位，左邊上走馬崗，右邊是上小菴山頂。上小菴頂拍過照，原路折返右下方下行大菴山古道，古道還保存得不錯，但有苔蘚，要留神。

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不用10分鐘路程已見有廢屋，大菴山廢村已到達，村子比小菴山村要大，村旁有水溪很古樸，藏於深山的兩條村落，因交通實在不便，村民早已搬離，房子也逐漸被植物侵吞。串走兩條廢村後要去今日重頭戲，走到山上電塔旁尋覓磨龍石，巨石分兩層，景觀開揚，在萬苑徑左望半山腰也見巨石屹立於電塔旁。

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拍照後可沿山脊接禾萬古道，呀喵腳痛未癒，沿來路折返回到大菴村，到村後再到瓦窯走走，今次看到瓦窯內的藤蔓被修剪了，希望遊人多愛護古蹟，不要破壞。

看完瓦窯，時間尚早，沿車路走到林村公立學校旁探探日軍洞，看罷又踱步回新村均益士多下午茶，今日行程做足功課，加上友人的提示，路線好找得多，走了11公里有多，也不覺得太累。

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