【疫巿自強】健身「煉金術」　性感YouTuber變億萬富婆成逆市奇葩

COVID-19新型冠狀病毒肺炎令全球幾近停擺，唯獨一個行業能夠「疫」市創奇蹟，一枝獨秀。

Hanna Coleman和Kelli and Daniel Segars都擁有自己的健身體能頻道與品牌。居於紐約的Hanna，Youtube頻道有37.5萬訂閱，Instagram追隨者為15.1萬，屬中級規模的健身KOL。

她的30日在家健身訓練計劃，3月開始由60美元割價至30美元，「只要大家捐款及任何抗疫基金，哪怕款項只是1美元，再將捐款證明私訊給我，我就會給大家半價優惠碼」。既做生意也建立品牌形象，Hanna的訓練計劃單月銷售額，比上一個月增加62%。

以追隨者數目評估，Hanna Coleman屬中型健身KOL，一場疫情令她收入大增，影響力大大提升。（Hanna Coleman IG）

一場COVID-19疫症，Hanna Coleman在各行各業中一枝獨秀（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

Kelli and Daniel的Youtube頻道Fitness Blender創立8年，訂閱數超過600萬，屬業界巨頭之一。在世衛宣布COVID-19全球大流行當日，Fitness Blender單日有超過1200個訂閱，不足一周後，平均單日訂閱更升至2400個；影片瀏覽量也因此暴升，截至3月19日，Fitness Blender的影片單日瀏覽量達613,482，平時大約20萬左右。

健身中心和公共運動設施因為COVID-19關閉，想健身練體能，家居運動成為唯一選項，就連運動風氣仍在發展的香港，政府宣布健身中心停業14日後，旺角迪卡儂的貨架也被清空，瑜伽墊、阻力帶和啞鈴，成為白米和廁紙後另一批被掃光的貨品。

一場COVID-19疫症，健身KOL成為「疫」市奇葩（按圖了解）：

+ 14 + 13 + 12

疫情終令世人放下忙碌生活，加上減少外出，自然造就一眾網絡紅人更加火熱。不過，不是所有「網紅」都受惠於禁足令，商業顧問公司Gleam Solutions的品牌合作總監Chris Davis指出：「KOL將更受關注，但不是所有內容都適合這種時勢。家常便飯食譜、音樂表演、心理輔導、閱讀、瑜伽和家居健身體能，能令自己活得更好的，才是趨勢。」

像Hanna Coleman這類健身KOL，或是大公司如健身器材品牌Peloton和運動手機App Aaptiv，「直接面對消費者」（DTC，direct-to-consumer）的銷售形式，才是這段時間的最佳賺錢方法（Peloton的手機應用程式下載量，3月是2月的5倍；Aaptiv無器材健身訓練計劃的使用量，在3月16日那一周增加50%），多靠與大品牌合作不同計劃來賺取收入的旅遊或時裝達人，踏入2020年，可說是一片死寂。

但Chris Davis也提醒一眾健身網紅，別把焦點側重於銷售，「人與人對話是這陣子我們最需要的」，網站Influencer Intelligence最近一份報告《What COVID-19 Means For Influencer Marketing》也指出：「網絡時代，所謂追隨者的忠誠度很低。各品牌除了解決眼前苦況，更要展現人性，與顧客建立長遠關係，你所做的事才有迴響。」

Kayla Itsines是超級健身明星，Instagram擁有過千萬追隨者，她與未婚夫Tobi Pearce的身家，估計合共超過4.86億美元。（Getty Images）

事實上，健身網紅不止最近才「疫」市創奇蹟，早年已經發展成商業王國，擁有希臘血統的超級健身明星Kayla Itsines肯定是佼佼者。Kayla於2014年由健身中心的普通PT變成Bikini Body Guide的創辦人（與Tobi Pearce合辦），那套每日28分鐘幫你練出比堅尼自信的收費workout，如今全球超過2000萬女士跟隨，「BBG」成為健身界的最大宗教，許多大型運動品牌也望塵莫及。

Kayla Itsines從不造作，結實肌肉加小麥膚色，這才是真正的運動女神！（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

Kayla旗下的第一代手機App「Sweat With Kayla」本已大賣，於2016年為她賺得超過1700萬美元，她更被《福布斯》選為全球最具影響力的Fitness Influencer。2017年Kayla推出全新手機App「SWEAT」，除了她自己，更招攬其他健身教練，主張「真實」、重視與社群溝通的性格，是她最成功的市場營銷策略。

「我從不以『性感』標籤自己，一切都要真實、真誠，所以我也不會推銷我不相信的產品。當初由健身教練開始，到創立BBG，我一直希望幫助女性練出健康身體和心靈，如果手機App只得我一個教練，就不全面了，如今既有我的BBG和BBG Stronger，又有其他教練的準媽媽訓練、力量訓練和身心靈提升， Sweat是因為這樣才成為全球最大的女性健身App。」

Kayla的追隨者達八位數字，但她仍會聆聽粉絲問題，在社交網站細心回覆：

Kayla不是空口講白話。她那擁有1240萬追隨者的Instagram，從不見賣弄性感或者周遊烈國「貪威識食」的自拍照，反而上載不少「BBG信徒」的前後對比照片，聆聽學員的訓練苦樂，鼓勵女性運動，其他的還有寵物狗狗和健康食物的照片（絕非罕見的貴價食材）。Kayla也每天實踐健康生活：5時半起床、放狗、吃早餐、到健身室拍攝上載到社交媒體的運動短片、與客人單對單或小組訓練，下午則使用Sweat手機App做BBG Stronger，晚上與未婚夫兼拍檔Tobi晚餐，晚上9時就寢。

這與前文所述那份報告中「展現人性，與顧客建立長遠關係，你所做的事才有迴響」不謀而合。是以，她的App成為全球下載Number 1、她的著作大賣、她的世界巡迴訓練營場場爆滿，與其說她是Fitness Influencer，《福布斯》早已定性她為企業家。根據2018年Financial Review的40歲以下年輕富豪排行榜，Kayla與未婚夫Tobi分列第5及第6，兩人估計身家合共達4.86億美元。

Kayla把自己與BBG粉絲的圖片上載到同一個IG Post，真正與粉絲同行：

從社交網站帖文互動率和訓練心得分享文章的點擊率，到一眾網紅的健身王國，體育本來就是「既有PV又搵到錢」的產業，況且產業從來就不止健身一環！

一場COVID-19疫情，只是體育商業板塊以至健身行業的催化劑，其實它早已誕生，發展也順理成章。如果單把健身網紅的成功歸納為長髮豐胸美腿蜜桃臀，未免太片面，就如德國蜜桃臀女神Pamela Reif所言，「網絡世界時勢做英雄，所以我們必須貫徹始終，可惜外界只注重我們的外表，卻忽視我們的真才實學和付出」，做實事、重內涵，才是最佳的市場策略，販賣性感的熱話式營銷，從來不是。