【疫巿自強】健身「煉金術」　性感YouTuber變億萬富婆成逆市奇葩

COVID-19新型冠狀病毒肺炎令全球幾近停擺，唯獨一個行業能夠「疫」市創奇蹟，一枝獨秀。
Hanna Coleman和Kelli and Daniel Segars都擁有自己的健身體能頻道與品牌。居於紐約的Hanna，Youtube頻道有37.5萬訂閱，Instagram追隨者為15.1萬，屬中級規模的健身KOL。
她的30日在家健身訓練計劃，3月開始由60美元割價至30美元，「只要大家捐款及任何抗疫基金，哪怕款項只是1美元，再將捐款證明私訊給我，我就會給大家半價優惠碼」。既做生意也建立品牌形象，Hanna的訓練計劃單月銷售額，比上一個月增加62%。
以追隨者數目評估，Hanna Coleman屬中型健身KOL，一場疫情令她收入大增，影響力大大提升。（Hanna Coleman IG）
一場COVID-19疫症，Hanna Coleman在各行各業中一枝獨秀（按圖了解）：
Kelli and Daniel的Youtube頻道Fitness Blender創立8年，訂閱數超過600萬，屬業界巨頭之一。在世衛宣布COVID-19全球大流行當日，Fitness Blender單日有超過1200個訂閱，不足一周後，平均單日訂閱更升至2400個；影片瀏覽量也因此暴升，截至3月19日，Fitness Blender的影片單日瀏覽量達613,482，平時大約20萬左右。
健身中心和公共運動設施因為COVID-19關閉，想健身練體能，家居運動成為唯一選項，就連運動風氣仍在發展的香港，政府宣布健身中心停業14日後，旺角迪卡儂的貨架也被清空，瑜伽墊、阻力帶和啞鈴，成為白米和廁紙後另一批被掃光的貨品。
一場COVID-19疫症，健身KOL成為「疫」市奇葩（按圖了解）：
疫情終令世人放下忙碌生活，加上減少外出，自然造就一眾網絡紅人更加火熱。不過，不是所有「網紅」都受惠於禁足令，商業顧問公司Gleam Solutions的品牌合作總監Chris Davis指出：「KOL將更受關注，但不是所有內容都適合這種時勢。家常便飯食譜、音樂表演、心理輔導、閱讀、瑜伽和家居健身體能，能令自己活得更好的，才是趨勢。」
像Hanna Coleman這類健身KOL，或是大公司如健身器材品牌Peloton和運動手機App Aaptiv，「直接面對消費者」（DTC，direct-to-consumer）的銷售形式，才是這段時間的最佳賺錢方法（Peloton的手機應用程式下載量，3月是2月的5倍；Aaptiv無器材健身訓練計劃的使用量，在3月16日那一周增加50%），多靠與大品牌合作不同計劃來賺取收入的旅遊或時裝達人，踏入2020年，可說是一片死寂。
但Chris Davis也提醒一眾健身網紅，別把焦點側重於銷售，「人與人對話是這陣子我們最需要的」，網站Influencer Intelligence最近一份報告《What COVID-19 Means For Influencer Marketing》也指出：「網絡時代，所謂追隨者的忠誠度很低。各品牌除了解決眼前苦況，更要展現人性，與顧客建立長遠關係，你所做的事才有迴響。」
Kayla Itsines是超級健身明星，Instagram擁有過千萬追隨者，她與未婚夫Tobi Pearce的身家，估計合共超過4.86億美元。（Getty Images）
事實上，健身網紅不止最近才「疫」市創奇蹟，早年已經發展成商業王國，擁有希臘血統的超級健身明星Kayla Itsines肯定是佼佼者。Kayla於2014年由健身中心的普通PT變成Bikini Body Guide的創辦人（與Tobi Pearce合辦），那套每日28分鐘幫你練出比堅尼自信的收費workout，如今全球超過2000萬女士跟隨，「BBG」成為健身界的最大宗教，許多大型運動品牌也望塵莫及。
Kayla Itsines從不造作，結實肌肉加小麥膚色，這才是真正的運動女神！（按圖了解）
Kayla旗下的第一代手機App「Sweat With Kayla」本已大賣，於2016年為她賺得超過1700萬美元，她更被《福布斯》選為全球最具影響力的Fitness Influencer。2017年Kayla推出全新手機App「SWEAT」，除了她自己，更招攬其他健身教練，主張「真實」、重視與社群溝通的性格，是她最成功的市場營銷策略。
「我從不以『性感』標籤自己，一切都要真實、真誠，所以我也不會推銷我不相信的產品。當初由健身教練開始，到創立BBG，我一直希望幫助女性練出健康身體和心靈，如果手機App只得我一個教練，就不全面了，如今既有我的BBG和BBG Stronger，又有其他教練的準媽媽訓練、力量訓練和身心靈提升， Sweat是因為這樣才成為全球最大的女性健身App。」
Kayla的追隨者達八位數字，但她仍會聆聽粉絲問題，在社交網站細心回覆：
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One of my most FREQUENTLY asked questions is “Can I ONLY work my lower abs?” The simple answer is “No”. Due to the way your abs are placed in your body and how they work together, if you’re completing exercises that focus more on activating your lower abs, your upper abs will be getting a workout too. You CANNOT switch off your upper abdominals and only work your lower abdominals, just as you CANNOT spot reduce. If your goal is to actually be able to see your abdominals, this can be achieved through a great exercise routine (including ab workouts like these >>> SWIPE ACROSS) AND a healthy diet!! www.kaylaitsines.com/app #BBG #BBGStronger #BBGBeginner #BBG2020 #BBGcommunity #abworkout #fitnessvideo
Kayla不是空口講白話。她那擁有1240萬追隨者的Instagram，從不見賣弄性感或者周遊烈國「貪威識食」的自拍照，反而上載不少「BBG信徒」的前後對比照片，聆聽學員的訓練苦樂，鼓勵女性運動，其他的還有寵物狗狗和健康食物的照片（絕非罕見的貴價食材）。Kayla也每天實踐健康生活：5時半起床、放狗、吃早餐、到健身室拍攝上載到社交媒體的運動短片、與客人單對單或小組訓練，下午則使用Sweat手機App做BBG Stronger，晚上與未婚夫兼拍檔Tobi晚餐，晚上9時就寢。
這與前文所述那份報告中「展現人性，與顧客建立長遠關係，你所做的事才有迴響」不謀而合。是以，她的App成為全球下載Number 1、她的著作大賣、她的世界巡迴訓練營場場爆滿，與其說她是Fitness Influencer，《福布斯》早已定性她為企業家。根據2018年Financial Review的40歲以下年輕富豪排行榜，Kayla與未婚夫Tobi分列第5及第6，兩人估計身家合共達4.86億美元。
Kayla把自己與BBG粉絲的圖片上載到同一個IG Post，真正與粉絲同行：
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SWIPE ACROSS!! Ladies, I’m SO happy that my #BBG program has been able to help you while you’re spending time at home. 💪 Staying active is important for so many reasons and I’m feeling really thankful that we can all @SWEAT at home using #BBG, which can be done anytime with very little equipment. Just a chair, a skipping rope and dumbbells. 🙌 Keep tagging me and #BBGathome #SWEATathome, I love seeing your posts!!! #BBGCommunity working out at home: @simplysamanthastyle @simplymarleen @thelittlefitone @sweat_for_yourself @1ne.life @fitgoalsbyoli www.kaylaitsines.com/BBGatHome
從社交網站帖文互動率和訓練心得分享文章的點擊率，到一眾網紅的健身王國，體育本來就是「既有PV又搵到錢」的產業，況且產業從來就不止健身一環！
一場COVID-19疫情，只是體育商業板塊以至健身行業的催化劑，其實它早已誕生，發展也順理成章。如果單把健身網紅的成功歸納為長髮豐胸美腿蜜桃臀，未免太片面，就如德國蜜桃臀女神Pamela Reif所言，「網絡世界時勢做英雄，所以我們必須貫徹始終，可惜外界只注重我們的外表，卻忽視我們的真才實學和付出」，做實事、重內涵，才是最佳的市場策略，販賣性感的熱話式營銷，從來不是。