【行山】山友爬上鬼手岩打卡被鬧爆　攀總：相信他們大多出於無知

今日網上熱傳幾張照片，有幾名行山人士到船灣郊野公園黃竹角咀的著名景點鬼手岩打卡，他們更爬到岩上，站在鬼手岩上拍照。多個行山資訊專頁都分享了這件事，網民一面倒批評他們的行為不知所謂。中國香港攀山及攀登總會山藝科亦發文提醒，遊人的行為不但破壞環境，加速岩石損壞，還觸犯法例。

香港攀總山藝科下午在Facebook發文，留意到有行山人士攀爬一些古樹藤玩樂，還站上黃竹角咀的著名石景「鬼手」拍照，所以藉機會提醒各位行山人士，「攀爬這些景物，除了會破壞外，同時是觸犯郊野公園及地質公園條例的。」

黃竹角咀的鬼手岩位於船灣郊野公園及香港聯合國教科文組織世界地質公園之內，根據《遊覽香港地質景點守則》，遊人切勿攀爬岩柱或踐踏遭受嚴重風化或侵蝕的岩石表面。

位於黃竹角咀的鬼手岩。（顏銘輝攝/資料圖片）

香港有3條法例及規例保護泥土或石頭（即使並非位於郊野公園範圍之內），使之免被移走或外觀受損，其中《郊野公園條例》列明，任何人除非按照總監批給的許可證的規定，否則不得在郊野公園或特別地區內挖出、開墾及擾亂土壤。

黃竹角咀一帶的岩石是香港最古老的岩石，源於泥盆紀的沉積岩。攀總山藝科亦在文章中指：「黃竹角咀組岩石，是香港最古老的岩石之一，是4億年前的古生界泥盆紀岩石，經過千萬年的地殼變動、風化侵蝕，才形成這些鬼斧神工石景，這些石景總有一天大自然會把它回收，但若遊人不愛護，只為拍照便攀爬上去，便會加速岩石的損壞，終有一日會倒下來。」

此外，攀總亦留意到社交網站上的照片，有行山人士在樹藤中玩樂，甚至有山友用樹藤扮「泰山」。攀總認為去行山的人通常都喜歡大自然，作出這類破壞行為是出於無知，「希望各山友，在遇到其他行山人士做出破壞景物行為時，請對他們作出溫馨提示，相信大部份做出這些行為的人士均只是出於無知，並非惡意破壞。保護自然，人人有責。」

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