【行山】上鬼手岩打卡惹眾怒　資深生態導遊分享爬石前注意兩點

有行山人士爬上地質公園地標鬼手岩上拍照，引發爭議，遭網民批評。旅行家網站創辦人李以強表示，鬼手岩是非常珍貴及具代表意義的石頭，人為因素會加速風化作用。雖然他認為鬼手岩短期內不會有倒塌的危機，但可能一塊碎石的落下，就會令站在上面的人失平衡跌倒受傷。

日前幾張行山人士站在鬼手岩上打卡的照片在網上廣傳，引來各方批評，中國香港攀山及攀登總會山藝科亦發文，指他們的行為破壞環境，並觸犯郊野公園及地質公園的規例。

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位於黃竹角咀的鬼手岩。（顏銘輝攝/資料圖片）

鬼手岩位於黃竹角咀，在船灣郊野公園及香港聯合國教文組織世界地質公園之內。擁有豐富地質及生態導賞經驗的李以強說：「鬼手是地質公園中標誌性的石頭，非常珍貴，還有代表意義，有4億年的歷史，是香港其中一塊最古老的石頭。」

李以強指，鬼手岩能夠形成為今日的模樣，十分難得，首先是地殼運動令到原本水平的岩層摺曲，變成垂直，之後它再經歷史以百萬年計的風化，逐步形成上半部的「手指」，而海浪就侵蝕它的底部，形成下半部的「手腕」。

行山人士爬上「手指」的話，會加速風化的過程，李以強解釋：「手指部分比較脆弱，舉例說可能過多幾百到一千年會倒下，但多人爬上去，就會加快這個過程，令到裂縫擴大。」

有行山人士站在鬼手岩上打卡：

爬上鬼手岩，除了有可能損毀石景，更對遊人本身有危險。李以強稱，現在鬼手岩尚算穩固，暫未有整座倒塌的危機，「不是整座鬼手塌下來才叫危險。它上面的『手指』，可能掉了一小塊石頭，就足以令你失平衡，從上面跌下來。」

滿山岩石，難道每塊都不可以爬嗎？李以強表示，行山人士爬石打卡前，第一點是注意安全，例如見到石頭下面有裂縫，就不要「搵命博」，他說：「如果石頭在懸崖邊，或者比較高大，如果你爬上去，離地超過兩米，跌下來就很可能受傷，那就不應該去爬。」

旅行家網站創辦人李以強在千禧年初推廣親子行山，近年他創辦沙頭角故事館，推廣新界東北的生態遊。（顏銘輝攝/資料圖片）

在吉澳及鴨洲的導賞團，李以強（右）介紹岸邊的岩石，眾人專心聆聽及拍照。（顏銘輝攝）

除了安全性，還要留意石頭的意義，他續說：「有些石頭本身有代表意義，例如鬼手，它是地質公園的標誌。你踩一塊普通的石頭，大家不會有那麼大反應，但這是地質公園的標誌，代表4億年的歷史，這是很稀有的石頭形態。」

李以強還提到果洲群島的大炮石，他說：「你行去的過程已經要經過懸崖，非常危險，還出過意外。有時石頭表面風化，令石面比較滑，造成危險。」他另外分享了一次到長洲拍照的經歷，他跳到一塊平平無奇的石上影相，但想不到那塊石頭的表面風化，上面覆蓋一層粉沙，令他失重心滑倒。他說：「那次令我留下深刻印象，不能在石頭上亂爬亂跳。」

李以強在訪問中提到，行山人士不宜攀爬果洲群島的大炮石。（由受訪者提供）

大炮石位於懸崖邊。（由受訪者提供）

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