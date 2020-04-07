【J League】清武弘嗣斥疫情下開學屬不智　日職好爸爸們加入聲討

新冠肺炎肆虐，日本政府宣布最快會在今日（7日）宣布進入緊急狀態，並在8日生效。 原定傳統在4月初開學的日本小中學，早前已宣布短期休校，然而在這個關鍵時期，位於日本九州東北部的大分縣，則在昨日宣布明日復課。作為三子之父、出身大分縣的大阪櫻花中場清武弘嗣，得知後在twitter表達訴求：「希望大分縣的小中高等學校能延長休校。」

「這只是大分出身的我一點個人意見，我也不知道這樣表達出來好不好、作為父親的判斷又是否正確，不過，現在世界各地的疫情嚴峻，不能保證大分縣會沒有事，我認為該等疫情穩定下來，才考慮復課。」現居於大阪的清武，仍心繫故鄉大分，希望相關人士能正視問題。

30歲的清武是家鄉大分三神青訓出身，2010年轉投大阪櫻花，其後先後轉對德甲和西甲，3年前重投大阪櫻花。（GettyImages）

FC東京森重真人：感受到危機感的差別

這個發言也引起不少J League球員的關注，同樣身為父親的FC東京後衛森重真人，就在twitter積極回應，「感受到大家對危機感的差別呢。」而大分三神前鋒渡大生也轉載了清武的發文，表態支持大分縣延遲開學。雖然不同縣址在響應政府實施休校，惟期限則沒有統一方針，大分縣在昨日宣布8日復課，然而該縣在今早開會後，決定縣內小、中學原在4月8日的開學禮，推遲至5月1日；而4月10日進行的中學入學式、4月13日的小學義務教育學校的入學式，也會簡化進行。

清武與兒子近月都在家居自我隔離。（twitter）

森重真人看到大分縣市長的新對應方案後，在清武弘嗣twitter留言告知，後者表示「太好了」，不過森重卻道中重點「高中生卻是對象外」，清武忍不住感嘆：「現在確診的年輕案例愈來愈多，變得重症化了，人命才是最重要。」

森重真人（右）日前在Instagram發文悼念因肺炎離世的日本一代笑匠志村健。（Instagram）

世界各地確診運動員 接圖放大