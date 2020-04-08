【英超】孫興慜今月入營接受軍事訓練　海軍陸戰隊精讀班學啲乜？

熱刺的韓國球星孫興慜雖然獲豁免兩年兵役，但今月將回國，接受為期3星期的軍事訓練。英國《每日郵報》引述網上片段指，孫興慜這3周的訓練絕對不輕鬆，包括學習要面對催淚彈攻擊。

27歲的孫興慜帶領韓國隊贏得2018年亞運金牌，獲豁免兩年兵役，但仍需要接受軍事訓練。熱刺日前宣布，孫興慜將回國參與軍事訓練，有韓國媒體更清楚指出他會在4月20日到濟州入營，與海軍陸戰隊一起受訓，但韓國軍方以私隱為由，拒絕透露詳情。

孫興慜在2018年特意回歸國家隊，領軍出戰雅加達亞運。（資料圖片／李澤彤攝）

不過，韓國軍方曾在YouTube上載一段短片，簡介軍事訓練的內容，讓大家了解孫興慜入營後的訓練，包括紀律教育及實彈射擊，還有生化、放射性及核子（CBRN）應對訓練。片段稱：「CBRN訓練通常是訓練營中最艱辛的部分。」

從片段得見，受訓的軍人要面對催淚彈的攻擊，之後紛紛用水洗眼。一名軍方官員告訴《路透社》：「當你入得軍隊，就應該懂得開槍，可以在催淚煙中呼吸，參加戰鬥，可以田野中爬行前進。」

軍事訓練內容：

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他們還要進行30公里的負重步操，相當考驗體能。那軍方官員續說：「一般海軍陸戰隊的新兵會攜帶40公斤的裝備，但在不同的訓練計劃中，學員裝備可能會輕一點。」

軍方會為學員定期量體溫及檢查身體，並要求他們保持社交距離，以免新冠肺疫病毒傳播。此外，孫興慜手臂仍有傷，若果他有需要的話，軍醫可以為他治理。

孫興慜現效英超球隊熱刺。（Getty Images）

孫興慜復操了！（按圖放大）

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