【英超】安祖高美斯重創後極速復出　「以更強姿態重返球場」

去年11月初，愛華頓中場安祖高美斯（Andre Gomes）被熱刺的孫興慜從後攔截，不幸足踝重創。相隔113日後，該名葡萄牙中場極速康復，在今仗後備入替再度披甲。

「拖肥糖」今仗作客阿仙奴，雖然在開賽不足1分鐘便打開紀錄，但最終被奧巴美揚梅開二度及小將尼基迪亞攻破大門，愛華頓以2：3僅敗，並以36分暫列聯賽第11位。

愛華頓雖然由卡維特利雲及李察利臣各建一功，可惜亦以2：3不敵阿仙奴。（路透社）

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在去年11月初的聯賽中，安祖高美斯在對熱刺的聯賽遭孫興慜踢中後，右腳足踝90度變形，更需要吸氧氣減輕痛楚；孫興慜不慎踢傷對手後，他亦深感愧疚。

經歷恐怖受傷後，足踝重創的安祖高美斯在相隔不足4個月的時候，再度出現在大軍名單中。安祖高美斯在下半場14分鐘入替舒尼達連，傷癒重返綠茵場，該名葡萄牙中場上陣30分鐘左右，入替後繼續控制中場，傳球成功率接近9成。

孫興慜從後攔截安祖高美斯，令該名愛華頓中場不幸重創。（路透社）

安祖高美斯經歷近4個月後，在今仗傷癒復出。（路透社）

安祖高美斯傷癒重返賽場，他在賽後透過社交網站表達復出的感受，「十分可惜未能在復出一仗取勝，在過去近4個月，是我職業生涯的一段困難時期，我要特別感激每一位曾支持﹑協助及鼓勵我的人，你們給予我力量面對傷患，並使我突破自己的框架，以一個更強的姿態重返球場。」