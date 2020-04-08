【港超聯】足總傾向9月前不作賽　李志堅：要實事求是保護行業

新冠肺炎疫情近日加劇，香港足總早前宣布港超聯及各項本地盃賽無限停暫停，暫時仍未定出重開方案。 足總昨日（7日）收集10間港超聯球會意向後，大部份球會均希望球季不會早於9月重開，足總主席貝鈞奇表示，明日會與足總管理層開會商討。

足總收集港超球會意見後，大多數球會都傾向「9月前不重開球季」，但亦有球會持不同意見，例如香港飛馬會長羅傑承昨日就表明，即使球季重開亦不會參賽。主席貝鈞奇稱，周四（9日）會與足總管理層開會，分析各球會的意見及建議，「目前足總亦傾向9月前不會重開，我們亦需要商討在這情況下，包括轉會窗如何安排等細節」。



傑志周二（7日）公開對足總提交的建議，要求足總表明9月前不會重開球季，以便讓球會作準備、球員亦能在這段時間休假或回鄉照顧家人，同時提出明年開始將球季由跨年制轉成年度制。其餘球會亦各有意見。

貝鈞奇透露，足總傾向9月前不會重開賽事。（資料圖片／袁志浩攝）

香港飛馬向球員提出減薪方案，陳偉豪已解約。（資料圖片）

港超聯球會轉制眾說紛紜 南區贊成 東方有顧慮



冠忠南區主席陳文俊表示南區同意9月重開球季，「9月踢到就踢，不行就1月打小型聯賽爭冠軍」，亦贊同不設升降班、並趁機將港超聯賽季在下季開始轉成年度制，「本來計劃2023年才轉制，現在是天助足總」。



至於東方龍獅主教練李志堅稱，東方亦同意聯賽於9月才重開，大原則是盡量按既有慣例行事、減底影響：「9月重開，意味球會7月開操，跟以往秩序差不多，影響不大……就算有球隊選擇退出，也要接受，少了幾隊的話，相信餘下賽事1個月內可以完成」。



不過，他對於是否由明年開始更改賽季制度，則有另一看法，「我們沒特別研究亞洲賽季（年度制），但若轉制，球季後中間幾個月的休息期又要如何處理？球會或暫不會簽球員。會否9月延續球季，完成今季後，休息2、3星期就展開新一季會比較可行呢？」

他進而指出，實事求是、「保護行業」是重點：「有這麼大轉變不是好事，例如青年軍又要如何處理呢？球會跟球員簽約，為了新一季，要由簽1年變成簽年半，成本上升，或會令部份投資者卻步」。

東方龍獅已暫停操練。（資料圖片，東方龍獅足球隊提供）

李志堅談球會減薪：家家有本難唸的經



談及近日有球隊因港超賽期未明朗，陸續向球員教練減薪或解約，李志堅坦言「所有人都要履行社會責任」：「足球在香港本來就沒有收入，不會像外地球會般受到閉門作賽等因素影響收入，反而是因為贊助商自己的生意受影響，而影響對球隊的投資」。



談到球員合約，堅Sir指東方目前不受影響，仍會如常支薪，「但家家有本難的經，足球是個很不同的行業，（離職或解僱）不需1個月前通知，合約是你情我願，沒有勞工法例可言，雙方同意就咩都得」，他希望「大家正面一點」，「好多球會仍然OK的」。

東方龍獅主教練李志堅表示，球隊可如常支薪。（資料圖片）

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