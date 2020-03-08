【港足日與夜．退役後．梁國威】不是最出色那個　但這十年不枉過

兩個退役香港足球員，兩個截然不同的故事。 每年默默退役的球員很多。從自己的經歷，他們如何看待香港足球的前景？回望過去，到底在香港做足球員，是喜是憂？ 第一個故事的主角是梁國威，因右手天生多出一隻手指，又叫「孖指」，9年職業生涯後平淡掛靴，駕車養家。對他來說，香港足球「無前景」，曾讓他發愁，也是許多基層球員的寫照；但球員歲月，卻又最教他快樂。 攝影：高仲明

梁國威翻出十多件球衣，逐件掛起。其中一件歷史悠久的屯門球衣，「23」的號碼破了個洞，是否比賽太激烈被對手扯爛？他說：「唔係呀，喺舊屋畀芝麻咬爛」，芝麻不是對手，是小狗，「因為被牠撒過尿……」

被小狗咬爛的球衣，那時屯門還未升上甲組。（高仲明攝）

一件球衣一段回憶，梁國威縱反覆說自己記性不好，一講往事還是如數家珍。說起屯門，他少年時本在貨倉工作，閒時愛踢波，2008年獲得黃宏發──那個「一定要道謝的人」介紹下，到屯門足球會試腳，一試成功，隨隊由丙組一路升班，不單成為職業球員，還結識了漂亮的太太Fiona。



然後由橫濱FC、去到東方沙龍奪得生涯首個冠軍，又到曇花一現的夢想駿其、香港飛馬、最後是夢想FC，一個讓他在生涯尾聲還能跟隨好友梁志榮學習、進步的地方。

梁國威生涯多年穿過的球衣，記載了每支球隊的回憶。（高仲明攝）

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多年之間，球衣從又厚又闊，變得輕薄貼身還有排氣孔，「但比較易爛」，孖指的生涯也隨球衣變薄而步入尾聲──去年夢想FC因財困解散，當時距各大球會開操不到兩星期，孖指自知難覓新東家，儘管想踢多1年踢滿10個職業球季，還是打定輸數。



猶幸他在生涯最後兩季效力夢想之時，儘管收入足夠糊口，仍因兒子「Bean仔」出生，已多覓一份廢油回收工作，習慣晚上8時睡覺、清晨4時出車一路工作到早上再去練波，讓家人過得更舒適。被迫掛靴後，不想接受也得得接受，就全身投入回收工作，生活算無憂。



回望9年職業生涯，孖指又如何看香港足球的發展？問題脫口不夠0.1秒，他已搖著手叫道：「冇前景、完全冇前景！」

足球令梁國威與太太結緣，兩人在2012年結婚，之後誕下Bean仔和豬妹，一家四口很溫馨。（高仲明攝）

香港足球員 最需要的是錢



常形容自己是「基層小市民」的他很坦白，直言香港足球員、或是香港足球圈，最需要的是「錢」。



球員角度，「錢」就是收入和獎金。當然，球員薪酬水平與能力、資歷掛勾，這球圈裏風光的人可以很風光，月入能列入中產級別的球員很多，孖指也直言效力東方沙龍之時，適逢黎同光大力投資，大約知道隊友們的薪金「是出色的、是好的，我永遠都是最差那個」，他為隊友待遇好而開心，但自己的境況卻是許多基層球員的寫照──「收入當然不好！不好到如何形容？」就是「萬零二萬蚊」，未到「豉油撈飯」的地步，但不能叫好，一言蔽之：「總之踢波無法令我生活質素提高」。



風光的人可以很風光，但這種「風光」能否持續又是另一個問題。



首先，球員欠缺保障：「很簡單舉個例，若我斷了腳，球會能保我什麼？若我要養傷1年，但還有3個月就完約，餘下9個月（沒合約）怎辦？若別人賣人情給你就保你（續約），但真的很沒保障！退役後，若不考教練牌，又有什麼渠道（就業）？」



每季都有球會陷入財困，隨之而來就是欠薪，今季也不例外，這情況孖指當然也曾遇到過。說到底，又一次是「錢」的問題。

夢想FC成為梁國威生涯最後一站。（資料圖片）

效力多支球隊曾陷財困或散班 「投資不是無止境」



沒前景是因為沒資金，孖指很清楚，因為他面對過太多次。「屯門無啦啦搞單咁嘅嘢（指2013/14球季的假波案），橫濱FC（之後曾易名為YFC澳滌）最後又因日本人撤資而不搞、（夢想）駿其搞了一年不搞……」東方仍健在，但在前班主黎展維抽身而去時也曾陷困境，幸最後得現今班主注資，得以延續豪門姿態；飛馬何嘗又不是曾因太陽國際集團撤資而身陷險境？他生涯最後的一站夢想，又因黎展維離開而解散，「不可能要一個生意人無止境投資，沒收入，多有興趣也沒用」。在香港搞波，別說靠門票收入賺錢，這筆收入大多連比賽行政費都無法抵銷。正是「沒錢」，令他的夢想被逼劃上句號－－沒錢，說什麼都沒用。



本地波是否應該開賭，多年來爭論不休，雖然政府多次表明短期內不會鼓勵開賭，變相「落閘」，梁國威雖不熱衷賭博，卻認定開賭是唯一出路：「全世界有邊個地方唔賭？需要靠賭令關注度提高、令更多人入場、令球員獲得更好待遇。跑馬能監管，為何足球不能監管？外圍可以生存，因為有收入，政府和足總應該將這些收入留給自己吧」。

作為有家庭擔子的男人，除了追求足球的快樂，也希望為家人帶來安穩。（高仲明攝）

孖指的經歷，是多年來不少香港足球員的寫照。（高仲明）

整個生涯收入不高、沒前景、球隊一次又一次解散……梁國威為何還是當了9年職業球員？



他灌了一口啤酒，笑說：「覺得值得繼續，因為是喜歡的事，雖然唔係叻，但都叫做有認真做過……可以同人講，人生都有十年在做自己喜歡的事，我不是一個普通打工仔，我鍾意踢波，我踢緊波，可以大聲同人講，『你係唔係做緊自己鍾意做嘅嘢？』」

梁國威說足球改變了人生，最寶貴的正是家人。（高仲明攝）

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家人、錦標、友情 成為最美回憶



喜歡，是因為足球帶給孖指很多，「足球改寫了人生！」說的是他最珍視的家人，陪他走過高低起跌的太太、生了一對可愛兒女，「最重要的就是這3個人」。



生涯中一幕幕情景，仍叫他難以忘懷，夢想散班的痛當然難忘，但更值得記住的是親手奪來的錦標：「我生涯只得兩個冠軍，有份踢（的決賽）就是（2013/14球季）足總盃，感覺就是開心，踢波就是為了贏，還有獎金呢！還要是對傑志呢，那候他們都不差啊，當然我們的實力也好好」，不是正式青訓系統出身，上陣機會卻很多，在競技層面，孖指已很滿足。

梁國威效力東方龍獅期間，為球會奪得高級組銀牌及足總盃兩個錦標。（HKFA）

錦標之外，最深刻的還是得來不易的關係，「每轉一隊球隊，至少能認識10個新朋友，包括球員、職員，還有外援！真的擴闊了眼光，我們基層市民若做普通工作，沒什麼機會認識外國人，那就不會有機會認識他們的生活」。梁國威最熟悉的外援是曾在屯門共事的塞爾維亞中場美高，現年41歲的美高每年仍會回港一次，每次都會跟孖指一家聚會，兩人常透過短訊聯絡。



孖指雖自言英語不好，但每個香港足球員踢波踢久了，英語再差，總會因為要跟外援溝通而學懂一二，孖指也不例外。遇上無法表達的，就依靠科技──「夢想以前有位西班牙外援叫祖亞昆，他常會回港，因為他是加泰羅尼亞人，我會跟他交流社會新聞，大家都覺得同病相憐，就有共同話題了。若簡單英文溝通不了，就用Google，例如我不知道林鄭月娥的職位英文是什麼，找到她的照片，祖亞昆就立刻明白了！」

至少曾以自己的興趣為職業，這段日子不枉過。（高仲明攝）

孖指說起生涯一段段美好回憶時笑得開懷、談起香港足球的前景卻咬牙切齒，大概是婉惜這個他所熱愛的行業因資金、營運問題，難在商業社會中覓前路。「做足球員，我每日都會笑，但我現在駕車時不會笑，只想用最短時間搵錢，但不會『喜歡』。」他指一指遠處商舖，「你看看那邊的地產舖？其實沒人會有興趣賣樓吧，分別就在這裏」，無奈那正是賺錢的行業。快樂和金錢，在香港，大概很難兼得。

「我搵唔到錢，所以唔想佢做足球員……」以爸爸足球員身份為傲的Bean仔，長大後又會有什麼想法？（高仲明攝）

投入在最愛的事當中的人最吸引。Fiona悄悄說，正在上幼稚園的Bean仔常在學校說：「我爸爸係踢波㗎！我爸爸好叻㗎！」拍攝之時， Bean仔在家裏跟爸爸踢波，可愛極了。足球既然帶來了這麼多，那孖指會想Bean仔長大後也當個足球員嗎？

「我想他踢波，但不想他做足球員」，作為父母，出發點自然不一樣，「因為我搵唔到錢……有得選擇，去學彈琴更好，至少教琴能有更好收入」。受過現實洗禮──多次散班、欠薪，誰都會怕。



如果Bean仔像他那樣，真心喜歡足球？



「如果佢真係想做，唔好喊就得，條路自己揀，自己負責任吧……」