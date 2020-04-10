【行山】無品山友爬巨型樹藤打卡　漁護署豎警告牌兼封路保護植物

上周末網上廣傳，有一班行山人士攀爬榼藤的巨型樹藤，扮「泰山」打卡拍照，惹來批評。為防止有人再攀爬巨藤，漁護署在一處巨型樹藤前後加上警告牌，並在通往另一處巨型樹藤的路口封上膠帶。記者觀察發現郊遊人士都守規矩，對樹藤眼看手沒動。

今日（4月10日）是復活節假期第一日，很多市民前往大埔滘自然護理區行山郊遊。上周末，山野資訊專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」分享了一些照片，見到有班中年行山人士爬到大埔滘的樹藤上打卡影相，引來網民廣泛批評，所以記者今日到大埔滘視察樹藤的情況。

有山友早前攀爬郊遊地點後的巨型樹藤：

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有山友早前攀爬山林隱蔽位置中的巨型樹藤：

這款巨型樹藤來自一種叫榼藤的植物，俗稱過江龍。在其中一個受歡迎的巨藤打卡位，漁護署在巨藤前後各豎立一個警告牌，要求遊人「請勿攀爬，愛護植物」。遊人亦遵守指示，沒有攀爬，只在前面扶住樹藤拍照；見到有小朋友想爬上去，其家長馬上喝止：「如果被人影到相就要罰錢！」

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郊遊地點後巨型樹藤的現況：

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另一個巨藤打卡位就較難去，要經過一條非正式的崎嶇山徑。漁護署在山徑的路口加設雙重封鎖，綁上兩條膠帶，並加上一個危險警告牌，叫大家請勿進入。記者在路口遇到一名漁護署的職員，以行山人士身分問他封路的原因。他坦言封路是近兩天的事，因為要保護入面的樹藤。

另一棵巨型樹藤的現況：

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他見記者想入去，就提醒：「你可以入去，但千萬不要爬上樹藤。」穿過封鎖線入到小徑，記者發現有識途老馬行出來；行到巨藤的位置，亦有多名山友在拍照，互相提醒，不要攀爬樹藤。有山友告訴記者，剛才有漁護署職員入來巡邏，表明身上帶有告票，儘管職員已離開，但她擔心職員會回來突擊巡查，所以也不敢攀爬。

香港攀山及攀登總會山藝科日前在社交網站上發文，感嘆大自然景物來之不易，留意到有行山人士攀爬古樹藤玩樂，指這些行為會破壞環境，並有機會觸犯郊野公園的條例；如果遇到其他行山人士破壞景物時，請作出溫馨提示。

俗稱「過江龍」的榼藤，橫臥山路。（顏銘輝攝）

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