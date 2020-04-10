【美女郊遊遊】行山電視節目再現　6年前兩台大鬥法有一幕極震撼

ViuTV新行山節目《美女郊遊遊》即將播出，兩位女主持陳欣妍（Shirley）及沈殷怡（Shirley）以三點式衣著行山的預告，引起網絡哄動。說起香港電視台的行山節目，不知大家記不記得6年前的兩台大戰？NowTV推出《山步‧行》贏盡口碑，無綫就靠《山系女行Yama Girl》搶風頭。

香港電視台喜歡拍旅遊節目，但大部分都是飛到國外，較少本地行山遠足的節目，但一條在愚人節發布的預告片，就令到ViuTV新行山節目《美女郊遊遊》紅遍網絡。

該短片的標題寫上「ViuTV首個只著三點式行山節目」，陳欣妍（Shirley）及沈殷怡（Shirley）在片中以三點式衣著行山，引起網民關注及熱烈討論，有的認為兩人的衣著不適合行山，甚至不尊重行山這門運動。

陳欣妍登上西貢險峰蚺蛇尖。（陳欣妍Instagram）

愚人節推出「三點式行山」預告片：

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翌日，ViuTV表示這段只是愚人節預告，並發放真正的預告片，見到兩位女主持在香港的山野接受不同的挑戰，例如在東龍洲玩飛索、探索蝙蝠洞、峽谷挑戰。

還記得《山步‧行》Vs《Yama Girl》嗎？

雖然無綫的《東張西望》間中都會介紹行山路線，香港電台去年亦有《山系830》的節目，但未能引起大眾的關注。講到上次引發網絡哄動的行山節目，應該是2014年的《山步‧行》及《山系女行Yama Girl》。這兩個行山節目各有特色。

《美女郊遊遊》預告片逐格睇：

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《山步‧行》邀得Will Cho同行教影相

當年NowTV播出《山步‧行》，由陳炳銓、駱振偉、余曉彤、陳子豐等藝人為主持，還有攝影師Will Cho、山中遊子的AM及大宇等一同行山，介紹香港的山野美景，例如大潭、東龍洲、鶴咀、大東山、獅子山，其中Will Cho更會教大家影相貼士。

由於香港多年來沒有以本地行山為主題的節目，題材新鮮，亦配合到愈來愈盛行的行山熱潮，吸引到不少山友及網民追看。《山步‧行》幾乎全男班，以香港郊野美如畫的風景為主打。之後，NowTV再推出《環嶼一周》，行大嶼山。

當年幾乎全男班的《山步‧行》：

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陳婉衡水口挖蜆引熱烈討論

同年6月，無綫就播出《山系女行Yama Girl》，以靚人加靚景為賣點，由李佳芯、蔡思貝、陳嘉寶、王敏奕、曹思詩、葉麗嘉、方珈悠等女藝人為主持，帶觀眾到大浪西灣、大澳、南丫島、蒲台島等地行山。

數《山系女行Yama Girl》最令觀眾留下深刻印象的是第2輯，有集由張秀文及陳婉衡為主持，到大嶼山行山，其中陳婉衡穿上泳衣及背心掘蜆，視覺效果震撼，比得上今次《美女郊遊遊》的愚人節預告，引起當年網上熱話。

記得陳婉衡挖蜆的一幕嗎？

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今次ViuTV一改《山步‧行》系列的風格，以美女加行山為賣點，感覺似是ViuTV版本的《山系女行Yama Girl》。

不過，兩個節目在行山路線計劃就完全不同，當年《山系女行Yama Girl》的介紹指：「絕對輕鬆易走，讓你我也可從中偷師，計劃周末『山系行』。」

然而，今次《美女郊遊遊》的路線似乎都是極高難度及辛苦，似乎是以「玩謝」兩位女主持為目標，而且從預告片看來，也不宜觀眾跟住節目的介紹去行山。

另外，亞洲電視在2007年播出過《香港十大自然勝景》，由區瑞強為主持，每集邀請不同的嘉賓介紹香港郊野美景，例如大浪西灣、浪茄、大澳、梧桐寨等，那時嘉賓有朱茵等女星。

由區瑞強主持的《香港十大自然勝景》：

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