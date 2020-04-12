【港足專題．青訓路向3】冰島人眼中的死結　香港足球應如何自處

疫情令港超聯押後3星期，這段時間我們將跟足總技術總監艾拿臣討論各項本地波議題。上一集我們談及所謂「香港足球風格」的定義、和港足未來的目標。 艾拿臣談及港隊在大賽要爭取成績，但為了長遠發展亦需作犧牲，不能被排名蒙蔽雙眼，這意味着代表隊青年軍必需做到與成年隊接軌，但青年軍卻苦無恆常主教練。在冰島人艾拿臣眼中，很多問題源於一個他解不開的死結──香港文化。 攝影：李澤彤

上一集我們曾提及，港足U23目前並未設有恆常主教練一職，球隊只有在參賽時才委任主帥作短期集訓，對香港足球發展非健康之舉。對此足總技術總監艾拿臣稱，會方希望在今年內為U23聘請主教練。他也指出足總正透過增加開辦教練牌照課程等，全力培訓本地教頭。



「未來，我們會在每區及每間球會挑選一名教練，加入教練輔導計劃（Mentor Programme）；也會嘗試從現役職業球員入手」艾拿臣講解未來增加本地教練的計劃，「足總正減少外籍教練的比例，若足總都不帶頭做起，還有誰會做？我們願意給予本地教練多一點信任。」

艾拿臣透露，未來會進行教練輔導計劃（Mentor Programme）。（李澤彤攝）

足總難覓全職教練 兼職卻難專注

不過，自從曾帶領港隊衛冕省港盃的郭嘉諾在去季尾離開足總，現時足總就僅得前港足左後衛張健峰，以及前傑志青年軍教練余小資兩名全職教練。教練短缺，薪金是其中一個原因，艾拿臣說：「在香港，足球是低消費活動，令有經濟困難的小朋友也可接觸；不過同時也有弊處，就是教練薪金不高，難以吸引人才。足總每年投放在此的資金也不高，即使是教練有潛質，我們也難以用高薪留住。」

另外，艾拿臣認為大多本地教練的工作時間有限制，變相令他們需要一份正職支撐生計。「目前我們很難擁有一位只專注在足球上的教練，他們總是需要趕返工放工，無疑更少時間準備練習，令質素下降。」事實上，大多數全職教練們都以自由身工作，同時教授多間球會、足校、私人球隊等等，若非疫情打擊，收入大多比在足總做全職豐厚。

張健峰是足總現任兩位本地全職教練之一。（HKFA）

郭嘉諾是近年最受注目的香港足總全職教練之一（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

教育制度限制訓練時間 艾拿臣望港人縮短工時

艾拿臣將問題歸咎於港人工作時數較長外，也談及本地教育制度，他指出，港足梯隊因遷就下課時間，只能在平日下午5時至11時之間進行訓練，他又以歐洲為例，指當地學校普遍於下午2時就放學，球員可提前由4時開始訓練，令球員及教練有更多時間投入足球。



艾拿臣道：「歐洲人工作很彈性，每周工時約36至40小時，甚至一周僅工作4天。這樣人們才有時間跟家人相處、培養興趣，當大家爭取權益時，其實不單止薪酬重要，這方面的自由也應受重視。」

余小資是足總現役的本地全職教練之一，主要負責代表隊梯隊職務。（黃舒慧攝）

艾拿臣透露，他曾就此事向政府反映，並探討調整政策的可行性，惟未獲正面回應，「他們的腦海中總有其他事情，永遠也難以站在合適的位置鳥瞰全局。」在有利本地體育發展的前提下，他亦建議政府應跟辦學團體及體育界人士商討對策，「就像去超市購物，晚上6時到8時肯定人潮湧湧，但如果我們可以分配人流，善用場地及資源，效果肯定更理想。」艾拿臣寄望當局可在5年內作出改變，「我很驚訝政府沒有在此方面諮詢業界，因這非只得體育界能獲益，對青少年、以至整個社會都是好事。」

港超球會傑志自2010年起，跟仁濟醫院董之英紀念中學合作推行「職業足球員培育計劃」，讓學生在常規課程外接受專業足球訓練。該計劃為教育局支持的足球訓練課程，多年來孕育出鄭展龍、李毅凱及播磨浩謙等港超球員。艾拿臣指「藍鳥」的模式或可有助紓緩本地教練及場地不足等問題，呼籲更多球會及學校仿傚。而他也認為五人足球可利用籃球場練習、讓學生在小息或課餘時間訓練，是未來的發展趨勢，「五人足球可取代街頭足球，在香港缺乏場地下，這是個不錯的解決方法。」

傑志與仁濟醫院董之英紀念中學合作推行「職業足球員培育計劃」，鄭展龍是其中一位「產品」。（資料圖片）

文化與環境差異成死結 冰島奇蹟註定無法實現



來港只有一年多的艾拿臣，大概也發現一個殘酷事實──在極大文化及環境差異之下，根本不可能將「冰島奇蹟」的一套直接搬到香港應用，當風災和疫症也無法完全阻止香港人上班，更遑論足球這樣的大眾娛樂呢？要改變香港這套以工作、學業為生活重心，也是商業至上的思想和文化，想要擁有像歐洲般的自由度，眼下只是空談。我們更需要的不是「複製」冰島奇蹟，而是切合香港文化的方法。

艾拿臣仍需時間去摸索和適應香港的一切，亦是足總聘請一位外籍技術總監必需有的覺悟，無疑他已為此相當努力。同時間，一批有心的本地教練亦想方設法，在熟悉卻難以改變的香港文化之中尋找出路。下一集，我們將透過香港足總全職教練余小資的經歷，一窺這位本地教練在十多年的青訓路上，面對什麼難題、又有了何種覺悟。